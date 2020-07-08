Указ губернатора Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 115 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 3.8 изложить в следующей редакции:

"объекты розничной торговли, не соответствующие критериям, установленным подпунктом "а" пункта 3.5 и подпунктом "а" пункта 3.6 настоящего Указа для соответствующего этапа снятия ограничений;".

1.2. Подпункт "д" пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

"д) закрытие зон для примерки одежды и недопущение примерки одежды на торговых площадях вплоть до перехода на третий этап снятия ограничений,".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Е.Б.Люлин







