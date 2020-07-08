Указ губернатора Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 115 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
"объекты розничной торговли, не соответствующие критериям, установленным подпунктом "а" пункта 3.5 и подпунктом "а" пункта 3.6 настоящего Указа для соответствующего этапа снятия ограничений;".
1.2. Подпункт "д" пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
"д) закрытие зон для примерки одежды и недопущение примерки одежды на торговых площадях вплоть до перехода на третий этап снятия ограничений,".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора Е.Б.Люлин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией