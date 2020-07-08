Центральный турбийон - ноу-хау компании Omega. Впервые часы с таким усложнением и автоподзаводом были представлены маркой в 1994 году.

Через 10 лет Omega выпустила первые часы с центральным турбийоном, получившие сертификат хронометра: каретка турбийона совершала полный оборот вокруг своей оси за минуту, это позволяло отображать секунды, что было крайне важно для получения такого сертификата.

Новая пронумерованная серия De Ville Tourbillon Numbered Edition - первые часы марки с центральным турбийоном и ручным заводом, которые кроме сертификации COSC (Швейцарского института хронометрии) прошли 8 суровых испытаний METAS (Швейцарского федерального института метрологии) и получили сертификат Master Chronometer. Это не только гарантирует высочайшую точность и стабильность хода, но и подтверждает, что часы выдерживают воздействие магнитных полей силой до 15 000 гаусс.

Корпус диаметром 43 мм выполнен из золота Canopus - запатентованного сплава белого золота. Ушки, безель и задняя крышка, а также платина и мосты механизма изготовлены из золота Sedna - разработанного в Omega сплава розового золота. Каретка турбийона - из черного керамизированного титана. Каждая модель создается вручную, на изготовление одних часов уходит около месяца. На модель предоставляется полная пятилетняя гарантия Omega.