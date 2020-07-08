Прекрасная новость для любителей классики: ежегодный Зальцбургский фестиваль все-таки состоится!

На целый месяц, с 1 по 30 августа, европейским меломанам вновь станут доступны концертные и оперные площадки, что в нынешней ситуации кажется просто невероятным. Имена в программе фестиваля впечатляют. Одним словом, это достойный повод выйти в свет, соблюдая вечерний дресс-код и надев на руку часы Rolex в соответствии с выбором своего спутника или спутницы.

Почему Rolex? Строго говоря, необходимости носить именно эти часы ни у кого нет. Но какая еще марка так щедро поддерживает музыкальное искусство и настолько соответствует уровню мероприятия?

Собственно, начиная с 2012 года компания Rolex и стала одним из главных спонсоров Зальцбургского фестиваля. Проходящий на родине Моцарта, этот фестиваль признан одним из самых значимых международных музыкальных событий. В этом году ему исполняется 100 лет, и если бы не угроза пандемии, его программа обещала быть просто невероятной.

В этом году Зальцбургский фестиваль отмечает 100-летие. Юбилейная программа была запланирована с размахом: несколько оперных премьер и множество симфонических, камерных и сольных концертов. Однако пандемия внесла свои коррективы: вместо 200 событий в течение 44 дней состоится 90 спектаклей и концертов за 30 дней. Они будут проходить на площадках, вмещающих до 1000 человек. Все постановки юбилейной программы, которые не могут быть показаны в 2020 году, перенесены на 2021-й.

Первым "сподвижником Rolex" (так компания называет своих посланников) в области оперного искусства стала еще в 1970-е годы выдающаяся певица Кири Те Канава. Начало сотрудничества компании со знаменитым испанским тенором Пласидо Доминго было положено в 1982 году. Вдохновленная этим партнерством, компания швейцарская часовая компания с тех пор оказывает поддержку уже нескольким поколениям выдающихся музыкантов.

Посланник Rolex Густаво Дудамель олицетворяет все новое в симфоническом направлении. Именно он стал прототипом главного героя сериала "Моцарт в джунглях", которого сыграл Гаэль Гарсиа Берналь. 27 и 29 августа Дудамель продирижирует Венским симфоническим оркестром.

Но масштабы спонсорства Rolex этим не ограничиваются: помимо фестиваля и отдельных певцов и исполнителей, компания поддерживает знаменитые оперные театры мира (к сожалению, пока что все они закрыты) и выдающийся симфонический оркестр Венской филармонии, чьи выступления на Зальцбургском фестивале уже подтверждены.

Рикардо Мути.

Выдающийся дирижер Рикардо Мути (на фото справа) встанет за пульт Венского филармонического оркестра 17 августа. Будет исполнена Девятая симфония Бетховена - та самая, в финальной части которой звучит "Ода к радости", ставшая в современном мире гимном гуманизма и единения. В свое время для этого эпизода композитор вопреки всем правилам ввел в оркестровое произведение хор и певцов-солистов - но это нарушение оказалось гениальным. Одну из сольных партий исполнит Асмик Григорян.

Имя итальянской певицы Чечилии Бартоли, обладательницы невероятной вокальной техники и голоса редкого чистого тембра, любители музыки барокко произносят с придыханием. 27 августа она даст целых два концерта. Помимо голоса, Бартоли отличается живым характером и харизмой - неудивительно, что Rolex больше 25 лет назад выбрал ее своей посланницей.

Певица Чечилия Бартоли, посланница Rolex.

Выступления посланников Rolex Чечилии Бартоли и Даниэля Баренбойма, одного из ведущих дирижеров мира, зрители встречают с особым удовольствием. В этом году Баренбойм предстанет перед ними как дирижер и пианист.

Среди певцов и музыкантов мировой величины очень много русских по происхождению - и этот факт не может не наполнять гордостью. Афиша юбилейного Зальцбургского фестиваля пестрит российскими именами: оперные певцы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Асмик Григорян, барочная певица Юлия Лежнева, дирижеры Кирилл Петренко и Михаил Татарников, молодой пианист, лауреат "Грэмми" Даниил Трифонов. Здесь выступят практически не бывающие в России выдающиеся пианисты Григорий Соколов и Евгений Кисин - последний как раз будет солировать в концертах Венского симфонического оркестра под управлением Густаво Дудамеля.

Изначально центральным событием юбилейной программы фестиваля планировалась премьера новой постановки оперы Моцарта "Дон Жуан" в режиссуре Ромео Кастеллуччи под музыкальным управлением Теодора Курентзиса: в 1920 году "Дон Жуан" был первой оперой, показанной на первом фестивале в Зальцбурге. Обещали еще одну примечательную премьеру: оперу "Борис Годунов" Мусоргского под управлением дирижера Мариса Янсонса, с Ильдаром Абдразаковым в заглавной партии. Обе эти масштабные постановки перенесены на 2021 год. Однако оперная премьера все же в программе Зальцбурга осталась: это будет постановка "Электры" Рихарда Штрауса, главную партию в которой исполнит изумительная молодая певица литовского происхождения Асмик Григорян, солистка Мариинского театра, которая сегодня буквально нарасхват на самых знаменитых оперных сценах мира.

"Больно, когда вынужденно отменяешь выступления большинства артистов. Тем более что мы специально составляли в этом году целые артистические "созвездия". Но я рад, что у меня появилась возможность послать яркий и мощный сигнал искусству нашей новой программой", - сказал художественный руководитель фестиваля Маркус Хинтерхойзер.

Программа к 100-летию Зальцбургского фестиваля откроется большой юбилейной выставкой, посетить которую смогут все гости. Выставка будет работать до 31 августа.