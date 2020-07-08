Новости

Эрмитаж рассказал о работе после эпидемии 20:40
Финляндия не будет вводить бесплатные визы для жителей приграничных городов 20:36
Минобороны сообщило о 6 970 вылечившихся от коронавируса в ВС РФ 20:29
В Казахстане объявят траур по жертвам коронавируса 20:13
Суд арестовал четырех участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 19:53
Вятский госуниверситет вручит выпускникам дипломы в игре Minecraft 19:38
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 19:26
Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы на байдарке 19:24
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды 19:14
Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО 19:04
Отели и гостиницы в Подмосковье вновь заработают с 1 августа 19:01
Центральный стадион Мурманска выставили на продажу за 150 млн рублей 18:59
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 18:56
В ЮАР выделили землю для 1,5 миллиона жертв коронавируса 18:52
Режим самоизоляции для пожилых в Подмосковье сохранится до 26 июля 18:50
Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест 18:44
В Госдуме не исключили серьезные меры в ответ на запрет RT в Литве 18:31
В Госдуме назвали бессмысленным расторжение Украиной меморандума с РФ 18:25
В Курганском поселке загорелись три жилых дома 18:22
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19 18:20
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила 18:17
В Турции сформировалось свыше сотни новых тектонических разломов 18:11
Внедорожный Volkswagen Golf выехал на испытания 18:05
На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники после ДТП с Ефремовым 18:03
Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье может быть снят 27 июля 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 20:06
Рубрика: Общество

Отметили с размахом

Российская газета - Спецвыпуск № 149(8203)
Компания Patek Philippe объявила о завершении строительства и вводе в эксплуатацию своего нового производственного комплекса.

Грандиозное здание высотой 10 этажей и длиной почти 200 метров, фактически удваивающее нынешние производственные площади марки, позволяет объединить все ателье мануфактуры, находящиеся в предместьях Женевы, под одной крышей. Это событие Patek Philippe отметил выпуском лимитированной модели часов в стальном корпусе Calatrava 6007A.

Современное архитектурное сооружение, в котором теперь располагается Patek Philippe, впечатляет не только размерами, но и масштабом инвестиций - 600 миллионов швейцарских франков. Все ателье мануфактуры, ранее рассредоточенные вокруг Женевы, теперь собраны под одной крышей - это большое преимущество, учитывая растущую сложность производственных процессов. В новом комплексе есть место и для департаментов, производящих детали механизмов, и для ателье, занимающихся операциями, относящимися к внешнему виду часов (раньше они располагались в соседней коммуне).

Новое здание мануфактуры Patek Philippe стало поводом для создания лимитированной модели часов

Здесь расположились металлообрабатывающие цеха, производство корпусов и браслетов, ателье инкрустации драгоценными камнями, департаменты высокого часового искусства и редких художественных техник, отделы новых разработок и обучения. Есть даже небольшой актовый зал на 300 мест и огромный кафетерий для сотрудников.

Фото: Chopard
На сайтах mercury и tsum открыта продажа люксовых часов и украшений в онлайн-режиме

Символический камень в фундамент был заложен осенью 2015 года, а строительные работы завершились в прошлом году (поэтому на задней крышке часовой новинки надпись New Manufacture 2019). В феврале этого года похожее на океанский лайнер здание в План-лез-Уате, пригороде Женевы, было полностью введено в эксплуатацию: сюда переехали все подразделения. Именно к этому событию был приурочен выпуск специальной лимитированной модели Calatrava 6007A тиражом 1000 экземпляров.

Это часы в очень редком для Patek Philippe, а потому востребованном ценителями стальном корпусе, с особой концепцией дизайна (гильоше в виде шахматной клетки на циферблате). Лимитированные модели марка выпускает нечасто, но традиционно сопровождает ими ключевые события своей корпоративной истории. Так, в 1997 году в честь открытия предыдущего здания мануфактуры в том же План-лез-Уате были представлены Pagoda 5500 и Minute Repeater 5029.

Новая модель Calatrava 6007A, помимо материала корпуса, обращает на себя внимание ярко выраженным графическим стилем, подчеркивающем обманчивую простоту этого "трехстрелочника" с датой. Центр циферблата отмечен гильоше "карбон" (или "шахматная клетка"), создающим игру света и тени, и часовым кругом в форме "рельсового пути".

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет