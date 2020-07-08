Компания Patek Philippe объявила о завершении строительства и вводе в эксплуатацию своего нового производственного комплекса.

Грандиозное здание высотой 10 этажей и длиной почти 200 метров, фактически удваивающее нынешние производственные площади марки, позволяет объединить все ателье мануфактуры, находящиеся в предместьях Женевы, под одной крышей. Это событие Patek Philippe отметил выпуском лимитированной модели часов в стальном корпусе Calatrava 6007A.

Современное архитектурное сооружение, в котором теперь располагается Patek Philippe, впечатляет не только размерами, но и масштабом инвестиций - 600 миллионов швейцарских франков. Все ателье мануфактуры, ранее рассредоточенные вокруг Женевы, теперь собраны под одной крышей - это большое преимущество, учитывая растущую сложность производственных процессов. В новом комплексе есть место и для департаментов, производящих детали механизмов, и для ателье, занимающихся операциями, относящимися к внешнему виду часов (раньше они располагались в соседней коммуне).

Новое здание мануфактуры Patek Philippe стало поводом для создания лимитированной модели часов

Здесь расположились металлообрабатывающие цеха, производство корпусов и браслетов, ателье инкрустации драгоценными камнями, департаменты высокого часового искусства и редких художественных техник, отделы новых разработок и обучения. Есть даже небольшой актовый зал на 300 мест и огромный кафетерий для сотрудников.

Символический камень в фундамент был заложен осенью 2015 года, а строительные работы завершились в прошлом году (поэтому на задней крышке часовой новинки надпись New Manufacture 2019). В феврале этого года похожее на океанский лайнер здание в План-лез-Уате, пригороде Женевы, было полностью введено в эксплуатацию: сюда переехали все подразделения. Именно к этому событию был приурочен выпуск специальной лимитированной модели Calatrava 6007A тиражом 1000 экземпляров.

Это часы в очень редком для Patek Philippe, а потому востребованном ценителями стальном корпусе, с особой концепцией дизайна (гильоше в виде шахматной клетки на циферблате). Лимитированные модели марка выпускает нечасто, но традиционно сопровождает ими ключевые события своей корпоративной истории. Так, в 1997 году в честь открытия предыдущего здания мануфактуры в том же План-лез-Уате были представлены Pagoda 5500 и Minute Repeater 5029.

Новая модель Calatrava 6007A, помимо материала корпуса, обращает на себя внимание ярко выраженным графическим стилем, подчеркивающем обманчивую простоту этого "трехстрелочника" с датой. Центр циферблата отмечен гильоше "карбон" (или "шахматная клетка"), создающим игру света и тени, и часовым кругом в форме "рельсового пути".