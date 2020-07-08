Перевозку подводной лодки на грузовиках сняли на видео

В Сети появилось видео перевозки по суше иранской субмарины проекта 877 "Палтус". 72-метровую подлодку транспортируют на военно-морскую базу Бендер-Аббас.

Для этого используется трейлер с кильблоками на 152 колесах. Его тянут два седельных тягача, запряженные цугом. Чтобы улучшить сцепление ведущих колес с дорогой, на рамы грузовиков установили массивные бетонные блоки.

Проект 877 "Палтус" - серия советских и российских дизель-электрических подлодок, строившихся в 1982-2000 годах. Подлодки строились для побед в дуэльных ситуациях, они отличаются малой шумностью, совершенством средств обнаружения и мощным оружием. Иран располагает тремя субмаринами типа "Палтус". Развитие серии получило имя "Варшавянка".