Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией

35-летний белорусский певец, композитор и актер Дмитрий Колдун госпитализирован в одну из минских больниц "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза".

При этом в министерстве здравоохранения Беларуси уточнили, что результаты ПЦР-диагностики COVID-19 у Колдуна отрицательные. Особо подчеркнув: специальное сообщение республиканского уровня о состоянии певца Колдуна вызвано многочисленными запросами от поклонников его творчества.

Как передает Telegram-канал ведомства, Колдуну в стационаре 6-й больницы белорусской столицы "проведен комплекс диагностических мероприятий с целью исключения, в том числе, вирусной пневмонии".

Известно, что накануне певец Колдун "почувствовал недомогание, поднялась температура", и артист решил сдать анализ на новую коронавирусную инфекцию.

В приемном покое певцу сделали экспресс-тест, который показал "сомнительный результат на наличие иммуноглобулинов М", в связи с чем и было принято решение провести дальнейшую ПЦР-диагностику.

Состояние артиста расценивается специалистами как стабильное. Окончательный диагноз будет выставлен по результатам лабораторных исследований, добавили в пресс-службе.

Дмитрий Колдун родился 11 июня 1985 года в Минске. Победитель проекта Первого канала "Фабрика звёзд-6". Представлял Беларусь на "Евровидении" 2007 года, заняв шестое место. Что стало лучшим результатом РБ за все время ее участия в этом конкурсе. Первый альбом выпустил в 2009-м.

Снялся в "Испанском вояже Степаныча" (Саша, друг Лады) и в роли рок-музыкаента Димы в ленте "20 лет без любви".