Почему во Франции водитель автобуса попал в реанимацию

Французы шокированы трагедией, которая произошла в городе Байонна на юго-западе страны в десятке километров от границы с Испанией. 59-летний водитель автобуса городской сети Chronoplus во второй половине дня заступил на смену и отправился, как обычно, по маршруту, соединявшему Байонну с Биаррицем, расположенным на атлантическом побережье. Когда уже вечерело, на остановке рядом с вокзалом в автобус вошел некто с собакой, по свидетельству очевидцев, "типа питбуля", а эта порода, заметим, во Франции считается опасной. Более того, мужчина не стал оплачивать проезд и был без маски, а они в нынешних условиях выхода их коронавирусного карантина обязательны на всех видах общественного транспорта.

Филипп Монгийо, так зовут водителя, остановил машину и предложил парню как минимум надеть маску, хотя мог потребовать одновременно выйти из автобуса: с собаками, тем более с такой, как у нарушителя санитарных правил, находиться в салоне не разрешено. Однако оказалось, что у владельца питбуля в автобусе обнаружились четверо дружков примерно такого же разболтанного вида, как он сам. Причем все они также были без масок.

Филипп вполне вежливо напомнил пассажирам насчет обязательности масок, на что те ответили категорическим отказом их надевать. Началась словесная перепалка, которая продолжилась, когда все они, а также водитель вышли из автобуса. Судя по всему, находясь под алкогольными или другими парами, парни набросились на Филиппа Монгийо. Понятно, что силы были неравными. Водитель упал на асфальт, а озверевшие молодчики принялись наносить ему удары по голове. Кто-то из пассажиров вызвал полицию, и, услышав приближающиеся патрульные машины, налетчики бросились наутек. Филиппа в бессознательном и тяжелейшем состоянии доставили в больницу.

Жена водителя Вероник и трое взрослых дочерей убиты горем. "Эти негодяи намеренно били Филиппа по голове. Это настоящая расправа, - убеждена Вероник. И добавила: - Мужу остался всего год до пенсии. Он собирался купить кемпинг-кар, этот дом на колесах, чтобы мы смогли путешествовать по стране".

Кипят возмущением коллеги Филиппа, которые высоко ценили его за веселый нрав и готовность всегда прийти на помощь. При этом обращают внимание на то, что после выхода из режима самоизоляции на общественном транспорте резко возросло число случаев проявления агрессии по отношению к ним. Только в Байонне за последние несколько дней были отмечены три конфликтные ситуации наподобие нынешней. Правда, без такой драматической концовки.

В Байонне состоялся "белый марш" в знак солидарности с пострадавшим, жизнь которого висит на волоске

"Вот уже несколько месяцев подряд мы требуем от властей и дирекции автобусного парка усилить меры безопасности на линиях, чтобы водители, отравляясь на работу, не думали о том, смогут ли вернуться домой целыми и невредимыми", - негодует давний друг Филиппа представитель профсоюза Всеобщая конфедерация труда Лоран Вебер. На следующий день после трагедии по решению коллектива Chronoplus ни один автобус Байонны не вышел на маршрут. В городе состоялся "белый марш" в знак солидарности с пострадавшим, жизнь которого висит на волоске. Участие в нем приняли тысячи человек. В это же время, откликнувшись на призыв Национального объединения работников транспорта, по всей стране замерли автобусы, трамваи, метропоезда.

Полиция вышла на след преступников и арестовала их. Двоим, парням 22 и 23 лет, что нанесли тяжелейшие увечья Филиппу Монгийо, предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Остальных привлекут к суду по статье о соучастии и неоказании помощи человеку, жизнь которого оказалась под угрозой.