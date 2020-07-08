Подтвердить личность в соцсетях можно будет через портал госуслуг

Речь может идти, в первую очередь, об интернет-магазинах, порталах аренды и покупки недвижимости, сайтах по поиску работы.

В период коронавирусной инфекции увеличилось количество мошеннических схем, поэтому дополнительное подтверждение личности покупателя повысит безопасность, считают в Минкомсвязи.

Сейчас при регистрации на многих сайтах есть возможность зарегистрироваться с помощью аккаунта одной из соцсетей. Рядом с логотипами Facebook, Вконтакте и другими появится значок портала госуслуг. Пользователь сам определит для себя наиболее удобный способ идентификации.

"Для пользователей это может быть удобным - все сведения о нем, включая телефоны и адреса, будут храниться в государственной системе, а не на множестве сторонних площадок. А для владельцев площадок аккаунт пользователя, подтвержденного ЕСИА, будет более безопасным", - пояснили в пресс-службе Минкомсвязи.

Эксперимент продлится до 1 июля 2021 года. В рабочую группу по его реализации помимо Минкомсвязи вошли Минэкономразвития, Минпромторг, Минстрой, Минтранс, Росреестр, МВД и ФСБ.