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1 июля 2020 г. 10:10
"Родина"
Текст: Мария Руденко
Родина - № 7(720)

Последняя поверка красноармейца Усачева

Герой "Родины" смотрит на Украину со страниц удивительной книги
"Родина" продолжает вести рубрику, начатую в год 365-летия воссоединения России и Украины и напоминающую про общее прошлое двух братских народов.
Семен Иванович Усачев на обложке нашего журнала.
Семен Иванович Усачев на обложке нашего журнала.

Год назад "Родина" навестила в донецком Славянске фронтовика, который 9 мая 1945 года расписался на стене рейхстага. И подарила Семену Ивановичу Усачеву номер нашего журнала, где он рассказал и про годы войны, и про минуты у поверженной берлинской стены.

- Кто-то сунул мне в руку мел. Но я ведь роста невысокого, вот и попросил водителя "студебекера" подъехать задом к стене. А сам встал на цыпочки на краешек борта и написал "9.5.45. Усачев" - первое, что в голову пришло. Да и много не распишешься, автомат тяжелый за спиной очень мешал. А уже вечером, когда уезжали обратно в расположение дивизии, увидел над куполом рейхстага наше красное знамя. Победа!
Умер Семен Усачев - участник войны, оставивший автограф на рейхстаге

Через полгода Семен Иванович ушел из жизни. И вот мы снова встретились с ним - на страницах удивительного проекта "Люди Победы", который стал делом чести для наших коллег с украинского телеканала "Интер".

Пять лет назад они начали собирать истории о своих земляках. И быстро поняли, что проект выходит за рамки телевизионных передач - настолько мощным был резонанс. Журналисты, операторы, фотографы телеканала проехали свыше 50 тысяч километров через все регионы Украины, чтобы услышать и запечатлеть для истории пятьсот - так было решено - рассказов ветеранов. Успеть, пока не ушли последние герои великого поколения!

Так начали приходить к людям том за томом. Недавно вышел пятый. В третьем со страницы 187 улыбается повзрослевший на войне мальчишка-связист Семен Усачев. "Интер" приезжал к нему дважды: первый раз для съемок, второй - вручить книгу на память. Хорошо, что успели...

- Между тем, как мы относимся к старикам, и тем, как будут жить наши дети, - прямая причинно-следственная связь, - убежден главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин.

75-летие Победы в Великой Отечественной войне "Интер" отметил масштабно - праздничный концерт смотрели 11,6 миллиона зрителей. Смотрели и Усачевы в Славянске - впервые без прославленного деда. На столе - присланные тележурналистами скромные подарки, среди которых символические фронтовые 100 грамм. И экземпляр "Людей Победы". Дочь Татьяна с нежностью проводит рукой по глянцевому портрету: "Он здесь такой счастливый! Это лучшая папина фотография..."

ГОЛОСА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Мария Максимовна Алешина (1924 г.р.), медсестра:

- Не могу понять, как я вытаскивала на плечах мужчин и километр несла? Ведь это было выше моих сил. Но по-другому мы бы не победили.

Александр Иванович Байдак (1918 г.р.), солдат:

- У меня дома мама осталась с младшим братом, так переживала за меня, что и не дождалась... умерла...

Семен Иванович Усачев (1925-2019), связист:

- На плацдарме, под Варшавой, связь восстанавливали. Линия без конца рвалась. И вот ползу с катушкой, смотрю, а мой напарник впереди бежит без головы. Еще доля секунды - и тело упало. Я сам как дурной, в каком-то остолбенении пополз дальше и выполнил боевое задание. Безразличный ко всему... Сейчас думаю: может, сознание так защищалось, чтобы с ума не сойти.

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