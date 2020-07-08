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08.07.2020 13:03

"Россети" обсудили новые инвестпроекты с главой Республики Алтай

На встрече с руководством республики Алтай Павел Акилин рассказал о ходе подготовки сетей к зиме, мерах сдерживания темпов роста тарифов и планах на реализацию перспективных инвестпроектов.
Фото: "Россети Сибирь" Фото: "Россети Сибирь"
Фото: "Россети Сибирь"

Генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин отметил, что особое значение в повышении надежности электросетей республики имеют результаты проведенных в сентябре-декабре 2018 года масштабных трехмесячных учений персонала в сложных горных условиях. 600 сотрудников компании из семи регионов провели комплексные работы по осмотру, ремонту и замене оборудования, расчистке и расширению просек. Это позволило за три месяца выполнить трехлетний план ремонтных работ и снизить аварийность в электрических сетях на 30 процентов, тем самым повысив надежность электроснабжения потребителей республики.

Обсуждались и механизмы сдерживания темпов роста тарифов. Энергокомпания представила свое видение решения актуальной для региона проблемы. Электросетевой комплекс нуждается в крупных потребителях и увеличении полезного отпуска. Поэтому одно из направлений совместной работы - актуализация приоритетности проектов льготного технологического присоединения и формирование комфортных условий для бизнеса в приоритетных для региона сферах туризма и медицины.

"Ремонтная программа реализуется в соответствии с графиками, и в данном случае обеспокоенности за подготовку электросетевого комплекса Республики Алтай к зиме у нас нет. Важнее определить проекты, реализация которых позволит вывести инвестиционную привлекательность региона на принципиально иной уровень. В частности, речь идет о строительстве воздушной линии 110 кВ, которая сократит количество тупиковых воздушных линий и обеспечит двойным питанием потребителей республики. Это значит, что во время аварийных отключений мы сможем оперативно перезапитывать потребителей, что значительно сократит время отсутствия электричества", - отметил Павел Акилин.

"Мы реализуем программу "Сильный Алтай", принятую в прошлом году совместно с жителями региона, одно из семи приоритетных направлений, на которых она базируется, звучит как "энергетика - независимость". Это значит, что совместно с электросетевой компанией мы работаем в первую очередь над повышением качества энергоснабжения. Строительство линии электропередачи 110 кВ "Иня - Усть-Кокса" направлена как раз на это. Она обеспечит резервное электроснабжение жителей практически половины районов Республики Алтай, включая отдаленные территории. Будем изыскивать возможность включения этого объекта в одну из федеральных целевых программ", - прокомментировал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

С учетом большого числа обращений жителей, особое внимание филиала "Россети Сибирь" в Республике Алтай уделяется энергоснабжению Майминского района. За прошедшие два года проведенные ремонтные работы сократили аварийность в регионе на 30 процентов. В 2020 году планируется повысить надежность электроснабжения потребителей района на 5 процентов.

Республика Алтай - "зеленый", экологически чистый регион, поэтому проект по развитию электрозарядной инфраструктуры в туристических направлениях вызвал интерес со стороны руководства региона. Принято решение продолжить деятельность профильной рабочей группы и рассмотреть вопрос о принятии региональных законов, стимулирующих использование электромобилей и инвестирование в создание сети электрозаправочных станций.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

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