Гендиректор "Россети Северный Кавказ" награжден медалью в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о награждении генерального директора ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Почетную награду руководителю электросетевого комплекса СКФО вручил сегодня заместитель председателя Правительства Чечни Хасан Хакимов в ходе состоявшейся рабочей встречи сторон.

От лица главы региона вице-премьер отметил личный вклад Виталия Иванова в развитие электросетевого комплекса Чеченской Республики.

В частности, при активном содействии Виталия Иванова в конце прошлого года завершено строительство первой на Северном Кавказе цифровой подстанции "Город" в Грозном. Идет эффективная работа по снижению потерь в сетях. Привлечены инвестиции в развитие ряда других важных для региона энергообъектов.

Виталий Иванов в лице главы региона поблагодарил правительство и народ Чечни за высокую награду и подчеркнул, что благодаря эффективному взаимодействию руководства Чечни, холдинга "Россети" и Оперштаба по развитию региональной электроэнергетики под руководством депутата Госдумы РФ, советника главы ЧР Адама Делимханова отрасль активно развивается во благо повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей.

В ходе рабочей встречи руководители также обсудили ключевые производственные вопросы. В числе актуальных задач, которые сегодня реализуют совместно региональные органы власти и "Россети", - дальнейшая стабилизация платежной дисциплины, в том числе на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭМ). Кроме того, активно реализуется комплексная программа снижения сверхнормативных потерь. Планируется дальнейшее привлечение инвестиций в повышение надежности работы электросетевого комплекса Чечни.

Как подчеркнул Виталий Иванов, взаимодействие "Россетей" и Чеченской Республики выстроено на самом высоком оперативном уровне. Благодаря четкому со стороны главы региона Рамзана Кадырова пониманию необходимости развития энергетики потребители уже сегодня могут оценить положительные итоги совместной работы энергетиков и правительства.

Хасан Хакимов отметил, что за последний год благодаря эффективной работе энергетиков отраслевые преобразования очевидны. Вице-премьер заверил "Россети Северный Кавказ" в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны регионального правительства.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"