Гендиректор "Россети Северный Кавказ" награжден медалью в Чечне

Новости

В уголовном деле экс-замминистра Заполярья появились новые фигуранты 18:00
Муж Ким Кардашьян рассказал, почему хочет стать президентом США 17:59
Суд арестовал главу "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 17:55
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля 17:53
На Ставрополье на заводе по розливу минералки загорелись склады 17:42
Создан фильтр для очистки воздуха от коронавируса 17:38
В Литве запретили трансляцию телеканалов RT 17:36
Под Волгоградом из-за пожара планируют эвакуировать еще один поселок 17:34
Венецианский кинофестиваль пройдет в запланированные сроки 17:32
Канадский пенсионер стал миллионером благодаря ошибке продавщицы 17:29
СП выступила против поправок в закон о госрегулировании алкоголя 17:23
Завершена проверка производства аппаратов ИВЛ "Авента-М" 17:19
Глава администрации Мурманска Евгений Никора заразился COVID-19 17:18
В Уфе расследовали дело о хищении кассиром банка 25 миллионов 17:17
В ОАЭ раскопали 200 кг чужеродного металла возрастом 3250 лет 17:16
Матвиенко рассказала о механизме наделения статусом пожизненного сенатора 17:12
Назван источник плохого запаха в автомобилях Lada 17:00
Учения ОДКБ пройдут на полигоне "Капустин Яр" в России 16:50
Лавров: Курс Пентагона на "сдерживание" России и Китая вызывает сожаление 16:45
Исследование: гора Арарат находилась на берегу моря миллионы лет назад 16:45
Рэпер Канье Уэст переболел коронавирусом 16:45
В Бангкоке запустят спецпрограмму для любителей индустриального туризма 16:44
Премьер Беларуси назвал ситуацию в экономике контролируемой 16:40
Антропологи выяснили, как человек получил свою фигуру 16:40
В Чечне ДОСААФ возобновил подготовку военных водителей 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 17:22

Гендиректор "Россети Северный Кавказ" награжден медалью в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о награждении генерального директора ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Почетную награду руководителю электросетевого комплекса СКФО вручил сегодня заместитель председателя Правительства Чечни Хасан Хакимов в ходе состоявшейся рабочей встречи сторон.

От лица главы региона вице-премьер отметил личный вклад Виталия Иванова  в развитие электросетевого комплекса Чеченской Республики.

В частности, при активном содействии Виталия Иванова в конце прошлого года завершено строительство первой на Северном Кавказе цифровой подстанции "Город" в Грозном. Идет эффективная работа по снижению потерь в сетях. Привлечены инвестиции в развитие ряда других важных для региона энергообъектов.

Виталий Иванов в лице главы региона поблагодарил  правительство и народ  Чечни за высокую награду и подчеркнул, что благодаря эффективному взаимодействию руководства Чечни, холдинга "Россети" и Оперштаба по развитию региональной электроэнергетики под руководством депутата Госдумы РФ, советника главы ЧР Адама Делимханова отрасль активно развивается во благо повышения качества и надежности  энергоснабжения потребителей.

В ходе рабочей встречи руководители также обсудили ключевые производственные вопросы. В числе актуальных задач, которые сегодня реализуют совместно региональные органы власти и "Россети", - дальнейшая стабилизация платежной дисциплины,  в том числе на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭМ). Кроме того, активно реализуется комплексная программа снижения сверхнормативных потерь. Планируется    дальнейшее привлечение инвестиций в повышение надежности работы электросетевого комплекса Чечни.

Как подчеркнул Виталий Иванов, взаимодействие "Россетей" и Чеченской Республики выстроено на самом высоком оперативном уровне. Благодаря четкому со стороны главы региона Рамзана Кадырова пониманию необходимости развития энергетики потребители уже сегодня могут оценить положительные итоги совместной работы энергетиков и правительства.

Хасан Хакимов отметил, что за последний год благодаря эффективной работе энергетиков отраслевые преобразования очевидны. Вице-премьер заверил "Россети Северный Кавказ" в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны регионального правительства.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

В Кремле не обсуждают перенос Дня России на 1 июля
Матвиенко рассказала о механизме наделения статусом пожизненного сенатора
Госдума планирует принять закон об отчуждении территорий до конца июля
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Глава Минприроды прокомментировал заявление "Норникеля" по ЧП в Норильске