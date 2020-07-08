Новости

В Чечне ДОСААФ возобновил подготовку военных водителей 16:27
Стало известно, когда в Москве могут вновь открыться кинотеатры 16:27
Бирюков: Для очистки питьевой воды в Москве используют передовые технологии 16:25
Матвиенко рассказала о перспективах открытия границ 16:24
Под Волгоградом пожар с пшеничного поля перешел на 10 домов 16:21
В Ростове рабочие вертолетного завода передали в школы рециркуляторы 16:20
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру 16:17
В Альметьевске загорелся фасад торгового центра 16:16
Видео: Мощный ливень парализовал движение на улицах Краснодара 16:14
Глава "Газпром трансгаз Нижний Новгород" задержан по делу о взятке 16:13
В Царском Селе нашли голову атланта времен Растрелли 16:06
Mercedes почти не оставил кнопок в новом S-Class 16:02
Seat хочет к 2025 году выпустить новый электромобиль 16:00
В Татарстане душевнобольной напал с вилами на полицейского 15:57
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом 15:56
Археологи заглянули в одну из страшнейших тюрем, откуда не возвращались 15:52
В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную 15:52
В Германии в правящей партии ХДС введут обязательные квоты для женщин 15:51
На Ямале завели дело об убийстве двухлетней девочки 15:50
Вышел трейлер нового фильма Серебренникова "Петровы в гриппе" 15:49
Гендир "Зенита" о жалобе "Спартака": Люди юмора не понимают 15:47
В аэропорту Калининграда выявили коронавирус у туриста 15:47
В Казани участника ОПГ "Татаринские" осудили на 9 лет 15:40
Аббас поздравил Путина с результатами голосования по Конституции 15:39
СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 16:06
Рубрика: Культура

В Царском Селе нашли голову атланта времен Растрелли

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Голова атланта, обнаруженная у фасадов Екатерининского дворца. Голова атланта, обнаруженная у фасадов Екатерининского дворца.
Голова атланта, обнаруженная у фасадов Екатерининского дворца.

Гипсовую голову атланта - одного из тех, кто "держит небо" у фасадов Екатерининского дворца в Царском Селе, - обнаружили во время реставрационных работ, при вскрытии полов служебного помещения. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Предположительно, голова попала туда в 1949 году, когда проводились масштабные работы по реставрации наиболее пострадавших в году войны фигур атлантов. Тогда наиболее поврежденные части скульптур заменяли на более долговечные - из цемента на металлической арматуре.

В Петергофе создадут музей мирового садово-паркового искусства

Найденная голова атланта - со следами золочения. Этот факт, а также габариты, материал и манера исполнения позволили установить: атлант - исторический, и был создан еще при Растрелли.

Как пояснила Наталья Кудрявцева, заместитель директора ГМЗ "Царское Село, атланты - достаточно уязвимое украшение фасада, и именно они больше всего страдают от капризов северной погоды. Музею приходится регулярно реставрировать скульптуры.

- Мы сейчас как раз находимся в поисках наиболее сохранившейся модели для последующей реставрации всех атлантов. Находка пришлась как нельзя кстати, - подчеркнула Кудрявцева.

Так что найденному фрагменту предстоит судьба модели: с него снимут форму и отольют в гипсе. А сам оригинал будет бережно храниться в фондах музея.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле не обсуждают перенос Дня России на 1 июля
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Глава Минприроды прокомментировал заявление "Норникеля" по ЧП в Норильске
В ЦИК создана рабочая группа для выявления "двойников" на голосовании по Конституции
Совфед одобрил закон, упрощающий завершение долгостроев
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится