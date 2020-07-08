В Царском Селе нашли голову атланта времен Растрелли

Гипсовую голову атланта - одного из тех, кто "держит небо" у фасадов Екатерининского дворца в Царском Селе, - обнаружили во время реставрационных работ, при вскрытии полов служебного помещения. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Предположительно, голова попала туда в 1949 году, когда проводились масштабные работы по реставрации наиболее пострадавших в году войны фигур атлантов. Тогда наиболее поврежденные части скульптур заменяли на более долговечные - из цемента на металлической арматуре.

Найденная голова атланта - со следами золочения. Этот факт, а также габариты, материал и манера исполнения позволили установить: атлант - исторический, и был создан еще при Растрелли.

Как пояснила Наталья Кудрявцева, заместитель директора ГМЗ "Царское Село, атланты - достаточно уязвимое украшение фасада, и именно они больше всего страдают от капризов северной погоды. Музею приходится регулярно реставрировать скульптуры.

- Мы сейчас как раз находимся в поисках наиболее сохранившейся модели для последующей реставрации всех атлантов. Находка пришлась как нельзя кстати, - подчеркнула Кудрявцева.

Так что найденному фрагменту предстоит судьба модели: с него снимут форму и отольют в гипсе. А сам оригинал будет бережно храниться в фондах музея.