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08.07.2020,  
10:27
Текст:  Майя Бирюкова

Российский генерал рассказал о возможностях системы С-500

На вооружение зенитных ракетных войск уже поступают перспективные комплексы С-350 "Витязь", запланировано поступление С-500 "Прометей". Об особенностях нового поколения ЗРК рассказал начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков.
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Как сообщает "Красная звезда", в перспективных ракетных комплексах будет применен принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Основным направлением работы "Прометея" является уничтожение баллистических ракет средней дальности. Но он способен справиться и с межконтинентальными баллистическими ракетами на финальном отрезке их пути.

Комплексу С-500 под силу уничтожить гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники. Он может эффективно поражать гиперзвуковое оружие любых модификаций, и ближний космос для него не проблема.

- Это дает основания говорить о том, что аналогов этой системы не существует, - подчеркнул Сергей Бабаков.

Напомним, комплекс С-500 способен не только поражать цели на дальности до 600 километров на всем диапазоне высот, но и организовывать работу менее зорких ЗРК и авиации, обмениваясь с ними данными о возможных целях. При этом "Прометей" сможет получать информацию от дальних радаров, спутников и других источников.

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