СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь

Еще одна жгучая тайна отечественной культурной среды, вероятно, всплыла наружу. Речь идет о витиеватой личной жизни преуспевающего актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, о которой мало что известно доподлинно.

В частности, то, что ныне 53-летний шоумен восемнадцать лет был женат на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла (теперь - тоже актера), стало известно лишь после развода пары.

Как информирует KP.RU, Шер и Нагиев поженились, когда Дмитрию было девятнадцать - в далеком 1986-м. Официально развелись они в 2010-м, так как женщина, согласно ее воспоминаниям, устала от измен супруга.

Согласно дальнейшим исследованиям, от Шер Нагиев переместился к Наташе Коваленко, работавшей с ним на радио. До начала нулевых Коваленко служила пресс-секретарем и агентом Нагиева, далее "уйдя в тень, став его "тайной женой".

Отмечено, что Коваленко упоминается в книге мемуаров Шер про то, как мучительно быть женой Дм. Нагиева. Но без конкретики - фамилия "тайной жены" в книге не звучит - персонаж обозначен просто как коварная "девица".

При этом друзья Нагиева утверждают, что 48-летняя Коваленко "до сих пор рядом с шоуменом" - и это именно ее актер в своих интервью называет "любимой, которая дослужилась до генеральши".

Сейчас Коваленко работает на Первом канале, пара проживает в загородном доме под Санкт-Петербургом и воспитывает одиннадцатилетнего сына Марка.

Примечательно: те же близкие к артисту лица сообщают: в Москве у Нагиева есть еще одна неофициальная семья - 45-летняя "роскошная брюнетка" Анна Спектор и восьмилетняя дочь.

По информации издания, "московская пассия Нагиева" обитает в поселке "Княжье Озеро", где несколько лет назад Нагиев купил двухэтажный дом площадью 265 "квадратов" - примерно за тридцать миллионов.

Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.