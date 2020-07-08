Название самой коллекции символизирует славную историю бренда, на логотипе которого красуются крылатые песочные часы: 1832 указывает на год основания Longines. Линию часов с автоподзаводом, воплощающую традиции часового мастерства и вневременную элегантность марки, дополнит женская модель с бежевым перламутровым циферблатом и бриллиантовыми метками.
От даты, фигурирующей в названии коллекции The Longines 1832, швейцарская компания и ведет отсчет своей истории - именно тогда в швейцарском городке Сент-Имье была основана часовая контора Огюста Агасси, производившая и продававшая хронометры со шпиндельным спуском. В ту далекую эпоху измерение времени начинало приобретать все большую важность, но часы по-прежнему изготавливались, можно сказать, кустарным способом: их детали производились частными умельцами в домашних условиях. О фабрике, где под одной крышей трудятся работники, собирающие различные детали часов воедино, и о производственных стандартах еще не шло речи - все это появится только 35 лет спустя. Но именно с 1832 года началась история одного из самых известных часовых домов Швейцарии. Эта важная дата и включена в название коллекции The Longines 1832, которая достойно воплощает часовое мастерство и эстетические принципы бренда.
Идя в ногу со временем, сегодня Longines представляет новые модели в этой коллекции. Теперь часы The Longines 1832 украшает сдержанный и элегантный матовый циферблат черного цвета. Новинка доступна в версиях с тремя стрелками и индикатором даты (женская модель диаметром 30 и мужская диаметром 40 мм), даты и месяца (калибр L897), а также со стрелочным индикатором даты и фаз Луны (калибр L899). Прозрачная задняя крышка позволяет увидеть захватывающую работу механизма. Новые модели оснащены черными кожаными ремешками, соответствующими облику коллекции.
Кроме того, в рамках коллекции The Longines 1832 впервые представлены часы с бежевым перламутровым циферблатом. Особую эстетичность этой женской модели придают бриллиантовые часовые метки. Изящный корпус диаметром 30 мм снабжен блестящим бежевым кожаным ремешком, оттеняющим мягкую цветовую гамму циферблата.
В 1867 году в Сент-Имье, в местечке под названием Эс-Лонжин ("Продолговатые луга") была открыта фабрика Longines. Здесь под одной крышей стали трудиться работники разных часовых специальностей. В том же году компания выпустила свой первый часовой механизм с анкерным ходом и коронкой для завода механизма и перевода стрелок - и получила за него первый приз на Всемирной выставке в Париже.