Этим летом все модели коллекции The Longines 1832 будут представлены с черными матовыми циферблатами.

Название самой коллекции символизирует славную историю бренда, на логотипе которого красуются крылатые песочные часы: 1832 указывает на год основания Longines. Линию часов с автоподзаводом, воплощающую традиции часового мастерства и вневременную элегантность марки, дополнит женская модель с бежевым перламутровым циферблатом и бриллиантовыми метками.

От даты, фигурирующей в названии коллекции The Longines 1832, швейцарская компания и ведет отсчет своей истории - именно тогда в швейцарском городке Сент-Имье была основана часовая контора Огюста Агасси, производившая и продававшая хронометры со шпиндельным спуском. В ту далекую эпоху измерение времени начинало приобретать все большую важность, но часы по-прежнему изготавливались, можно сказать, кустарным способом: их детали производились частными умельцами в домашних условиях. О фабрике, где под одной крышей трудятся работники, собирающие различные детали часов воедино, и о производственных стандартах еще не шло речи - все это появится только 35 лет спустя. Но именно с 1832 года началась история одного из самых известных часовых домов Швейцарии. Эта важная дата и включена в название коллекции The Longines 1832, которая достойно воплощает часовое мастерство и эстетические принципы бренда.

Мужская модель The Longines 1832, диаметром 40 мм, сталь, автоподзавод, стрелочный индикатор даты и фаз Луны.

Идя в ногу со временем, сегодня Longines представляет новые модели в этой коллекции. Теперь часы The Longines 1832 украшает сдержанный и элегантный матовый циферблат черного цвета. Новинка доступна в версиях с тремя стрелками и индикатором даты (женская модель диаметром 30 и мужская диаметром 40 мм), даты и месяца (калибр L897), а также со стрелочным индикатором даты и фаз Луны (калибр L899). Прозрачная задняя крышка позволяет увидеть захватывающую работу механизма. Новые модели оснащены черными кожаными ремешками, соответствующими облику коллекции.

Новые модели The Longines 1832 отлично дополнят классическую коллекцию

Кроме того, в рамках коллекции The Longines 1832 впервые представлены часы с бежевым перламутровым циферблатом. Особую эстетичность этой женской модели придают бриллиантовые часовые метки. Изящный корпус диаметром 30 мм снабжен блестящим бежевым кожаным ремешком, оттеняющим мягкую цветовую гамму циферблата.

The Longines 1832, диаметр 30 мм, сталь, перламутр, бриллианты.

Фабричные хроники

В 1867 году в Сент-Имье, в местечке под названием Эс-Лонжин ("Продолговатые луга") была открыта фабрика Longines. Здесь под одной крышей стали трудиться работники разных часовых специальностей. В том же году компания выпустила свой первый часовой механизм с анкерным ходом и коронкой для завода механизма и перевода стрелок - и получила за него первый приз на Всемирной выставке в Париже.