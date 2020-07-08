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08.07.2020 11:15

Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги работы по охране труда за первое полугодие

Приоритетное внимание было уделено вопросам охраны труда и здоровья работников в условиях распространения коронавирусной инфекции. Совместно со специалистами отделов и служб социального развития были проработаны и внедрены необходимые меры по минимизации уровня возможного заражения сотрудников новым типом вирусной инфекции.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Для создания комфортных и безопасных условий труда были проведены проверки 365 вентиляционных систем, 43 рабочих места было оснащено современными системами освещения, приобретено более 2,6 тысячи пар специальной обуви и 2,9 тысячи комплектов специальной одежды.

Более 6 миллионов рублей было направлено на обучение персонала, курсы целевого назначения прослушали 1060 сотрудников. Обучение проходило в том числе в дистанционном режиме с учетом противоэпидемиологических ограничений. Для защиты от клещевого вирусного энцефалита проведена вакцинация в количестве 1670 доз. Согласно прививочной схеме вакцинацию прошли порядка 30 процентов сотрудников предприятия.

Традиционно в апреле были подведены итоги ежегодного смотра-конкурса "Лучшее подразделение по охране труда" результатам работы за 2019 год. Победителями и призерами были признаны коллективы Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ), Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС) Новосибирского РНУ и НПС "Вознесенка-2" Ишимского РНУ.

Комплексный подход АО "Транснефть - Западная Сибирь" к решению вопросов по охране труда и повышению уровня культуры производства был отмечен региональными властями Омской и Новосибирской областей. Так, акционерное общество было удостоено звания "Лучший работодатель года" в двух номинациях по итогам 2019 года. Новосибирский филиал предприятия также было признано победителем конкурса ежегодного городского конкурса "На лучшее состояние условий и охраны труда".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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