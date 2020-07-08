Указ губернатора Тульской области от 7 июля 2020 года № 75 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением, новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 07.07.2020 № 71-00-20/08-5900-2020, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 указа текст "10 июля" заменить текстом "13 июля";

2) подпункт 1.3 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.3. Временно приостановить на территории Тульской области по 13 июля 2020 года:

работу организаций общественного питания, в том числе объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания, а также зон фуд-кортов.

Ограничение, установленное настоящим подпунктом, не распространяется на работу организаций общественного питания, осуществляемую:

путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза;

на открытом воздухе, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий;

для организации питания работников организаций.";

3) пункт 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Возобновить с 13 июля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность и реализующие дополнительные образовательные программы, осуществляют деятельность в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Требования, установленные абзацем вторым настоящего пункта, не распространяются на организации, осуществляющие образовательную деятельность и реализующие:

образовательные программы по подготовке водителей транспортных средств и самоходной техники, в части реализации программы учебной практики;

дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта, а также на открытом воздухе.".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







