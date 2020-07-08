Впервые модель Lady Diver мануфактуры Ulysse Nardin была представлена двенадцать лет назад. Сегодня образ этих женских спортивных часов с вращающимся безелем стал более смелым, молодежным и ярким. Для поклонниц спортивной элегантности выпущено четыре новых женских "дайвера".

Модель с бриллиантами, блеск которых напоминает мерцающую поверхность воды, представлена в трех вариантах цвета: черном, белом и темно-синем. На задней крышке - гравировка "розы ветров". Модель Lady Diver Great White с серым циферблатом будет выпущена лимитированной серией из 300 экземпляров. На ее задней крышке выгравирована женщина-дайвер. Модели работают на калибре UN-816 c кремниевой технологией.

Ulysse Nardin Lady Diver Great White, лимитированная коллекция.

Ulysse Nardin представил новую коллекцию Lady Diver вместе с Алессией Зеккини, 27-летней итальянской чемпионкой по фридайвингу и обладательницей мирового рекорда по задержке дыхания. Это первая женщина в команде друзей бренда. Она разделяет дух Ulysse Nardin - дух искателей приключений.

Алессиа начала заниматься дайвингом, когда ей было всего тринадцать. Сегодня она действующая чемпионка, ей принадлежит мировой рекорд в открытой воде в категории "постоянный вес" - вертикальный спуск на глубину 113 метров и подъем обратно на задержке дыхания, с использованием только ласт и силы рук. У нее 16 золотых медалей на чемпионатах мира и 25 мировых рекордов практически во всех дисциплинах фридайвинга. На ее запястье часы Ulysse Nardin Lady Diver Great White - в них она исследует тайны океана. Алессиа погружается в океанскую бездну с удивительной красотой и грацией. Испытывая себя на прочность, в поисках новых границ для преодоления и слушая только свое дыхание, она уходит туда, где секунда длится вечность. Достигнув цели, она возвращается к свету, воздуху и солнцу.

Ulysse Nardin Lady Diver.

"В истории Ulysse Nardin женская глава еще не написана. Мы выбрали прекрасную женщину, которая олицетворяет наше видение модели. Она первоклассный дайвер, не русалка, а настоящий Улисс", - говорит Франсуаза Беззола, исполнительный директор по маркетингу.