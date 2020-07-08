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08.07.2020 20:05
Рубрика: Общество

Характер, харизма, храбрость

Российская газета - Спецвыпуск № 149(8203)
Впервые модель Lady Diver мануфактуры Ulysse Nardin была представлена двенадцать лет назад. Сегодня образ этих женских спортивных часов с вращающимся безелем стал более смелым, молодежным и ярким. Для поклонниц спортивной элегантности выпущено четыре новых женских "дайвера".
Ulysse Nardin Lady Diver Great White, лимитированная коллекция. Ulysse Nardin Lady Diver Great White, лимитированная коллекция.
Ulysse Nardin Lady Diver Great White, лимитированная коллекция.

Модель с бриллиантами, блеск которых напоминает мерцающую поверхность воды, представлена в трех вариантах цвета: черном, белом и темно-синем. На задней крышке - гравировка "розы ветров". Модель Lady Diver Great White с серым циферблатом будет выпущена лимитированной серией из 300 экземпляров. На ее задней крышке выгравирована женщина-дайвер. Модели работают на калибре UN-816 c кремниевой технологией.

Ulysse Nardin Lady Diver Great White, лимитированная коллекция.

Ulysse Nardin представил новую коллекцию Lady Diver вместе с Алессией Зеккини, 27-летней итальянской чемпионкой по фридайвингу и обладательницей мирового рекорда по задержке дыхания. Это первая женщина в команде друзей бренда. Она разделяет дух Ulysse Nardin - дух искателей приключений.

Фото: Ulysse Nardin
Новая модель Ulysse Nardin: затягивающий космос черных дыр

Алессиа начала заниматься дайвингом, когда ей было всего тринадцать. Сегодня она действующая чемпионка, ей принадлежит мировой рекорд в открытой воде в категории "постоянный вес" - вертикальный спуск на глубину 113 метров и подъем обратно на задержке дыхания, с использованием только ласт и силы рук. У нее 16 золотых медалей на чемпионатах мира и 25 мировых рекордов практически во всех дисциплинах фридайвинга. На ее запястье часы Ulysse Nardin Lady Diver Great White - в них она исследует тайны океана. Алессиа погружается в океанскую бездну с удивительной красотой и грацией. Испытывая себя на прочность, в поисках новых границ для преодоления и слушая только свое дыхание, она уходит туда, где секунда длится вечность. Достигнув цели, она возвращается к свету, воздуху и солнцу.

Ulysse Nardin Lady Diver.

"В истории Ulysse Nardin женская глава еще не написана. Мы выбрали прекрасную женщину, которая олицетворяет наше видение модели. Она первоклассный дайвер, не русалка, а настоящий Улисс", - говорит Франсуаза Беззола, исполнительный директор по маркетингу.

Общество Ежедневник Образ жизни

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