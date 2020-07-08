"Чтобы вам сопутствовала удача, нужно просто в нее верить", - любил говорить Жак Арпельс, племянник Эстель Арпельс. Этот внутренний ориентир вдохновлял мастеров Van Cleef & Arpels на создание творений, впоследствии становившихся знаковыми.

Браслет Vintage Alhambra из розового золота с серым перламутром и бриллиантами. Как и в других моделях коллекции, декоративные элементы из серого перламутра обрамлены элегантным кантом с золотыми бусинами. Для появления украшения требуется не менее 15 последовательных этапов.

К ним относится и сотуар Alhambra с его основным элементом-четырехлистником. Одним из последних материалов, разнообразивших коллекцию Alhambra, стал серый перламутр. Этим летом линию украшений с ним дополнила подвеска.

В 1968 году дом представил миру первый сотуар Alhambra, навеянный формой четырехлистного клевера. Гармоничный "талисман удачи" состоял из 20 декоративных элементов из рифленого желтого золота с изящной оправой из золотых бусин. Символичное украшение имело ошеломительный успех, стало культовым во всем мире и закрепилось в сознании как эмблема Van Cleef & Arpels.

Певица Франсуаза Арди.

С тех пор "символ удачи" беспрестанно переосмысливался в новых ювелирных творениях, представал во множестве элегантных интерпретаций, а появившиеся украшения коллекции воплощались в разных материалах. Одним из последних стал серый перламутр. Он наделяет изысканными переливающимися оттенками подвеску Vintage Alhambra - поистине знаковое украшение дома.

Новинка этого лета - подвеска Vintage Alhambra из розового золота с серым перламутром.

Сегодня подвеска Vintage Alhambra раскрывает красоту радужных оттенков серого перламутра. Этот любимый домом материал вступает в диалог с утонченными нюансами розового золота. Серый перламутр, используемый Van Cleef & Arpels, поставляется из Французской Полинезии: он характеризуется гармоничной серебристо-серой гаммой, однородной поверхностью и непревзойденным сиянием. Этот полюбившийся дому натуральный материал получают из внутренних стенок раковин моллюсков. Чарующий серый перламутр отражает свет, излучая радужное сияние. Его мерцание ассоциируется с женственностью и мягкостью.

Нежность и сияние - вот что дает сочетание золота с серым перламутром

В соответствии с аутентичным стилем коллекции Alhambra декоративные элементы из перламутра обрамляются изысканными оправами с бусинами, созданные в традиционной технике, которую бережно хранит ювелирный дом.

Актриса Роми Шнайдер.

Розовое золото в украшениях Van Cleef & Arpels, вызывающее ассоциации с нежностью, представляет собой специально разработанный домом сплав золота, меди и серебра. Безупречно отполированная поверхность металла отражает свет.

Сохраняя верность традициям совершенства Van Cleef & Arpels, коллекция Alhambra наглядно иллюстрирует выдающееся ювелирное мастерство дома. Огранщики и ювелиры, закрепщики камней и полировщики - мастера самого разного профиля объединяют свои усилия, чтобы дать жизнь ювелирным творениям.

В коллекции Vintage Alhambra декоративные элементы из серого перламутра обрамлены элегантным кантом с бусинами. Эта драгоценная оправа тщательно дорабатывается мастерами-ювелирами. Финальная полировка придает выразительность всему ансамблю. В общей сложности требуется не менее 15 последовательных этапов, включающих процедуры обработки и проверки, чтобы появилось еще одно знаковое украшение, способное пройти испытание временем.