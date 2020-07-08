Войска готовятся принять на вооружение систему ПВО-ПРО С-500

Новейшие системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 скоро встанут на боевое дежурство в российской армии. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ генерал Сергей Бабаков.

"На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 Витязь" планируется поступление С-500 "Прометей" - сказал Бабаков в интервью "Красной звезде".

Ранее главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что системы С-500 производства концерна "Алмаз-Антей" смогут при необходимости уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Уникальный комплекс ПВО дальнего действия в перспективе станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. С его помощью российские военные смогут решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве страны, но и в ближнем космосе. В частности, выполнять высотные перехваты гиперзвуковых ракет, беспилотников и вражеских боевых самолетов. Понятно, что такое мощное оружие с нетерпением ждут в войсках.

Между тем в руководстве ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России говорили, что поставки "Прометея" в армию ожидаются ближе к 2020 году. Как это традиционно бывает с созданием новой боевой системы, конструкторы и производственники стараются одновременно приводить к бою отдельные элементы С-500. А начали эту работу с ракет и системы управления боеприпасами. Подробности их испытаний наши оборонщики по понятным причинам не обнародуют. За них это сделали американские СМИ.

Со ссылкой на источники в разведслужбах США ранее сообщали, что в России успешно опробован комплекс ПВО С-500, чья ракета поразила воздушную цель на рекордном расстоянии - 481,2 километра. По оценке американских экспертов, это более чем на 80,5 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих пусков.

"Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", - сообщил телеканал CNBC.

А вот как оценил наш перспективный комплекс ПВО-ПРО журнал The National Interest: "Это оружие нового поколения предназначено для того, чтобы дополнить и без того мощную систему С-400, имеющуюся у Москвы, а также заменить противоракетную систему А-135". Издание указывало, что С-500 "имеет не только беспрецедентные возможности по поражению на исключительно большой дальности высотных целей", но и может бороться с самолетами, созданными по технологии "стелс". Кстати, по данным американского журнала, на испытаниях ракета "Прометея" пролетела даже дальше, чем сообщалось ранее, - она поразила цель на дальности 553 километра.

Уже известно, в каком армейском вузе будут готовить специалистов для эксплуатации С-500. ТАСС сообщило, что, по информации Минобороны России, им станет Ярославское высшее военное училище ПВО.