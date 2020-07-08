Войска готовятся принять на вооружение систему ПВО-ПРО С-500

Новости

Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье может быть снят 27 июля 18:02
В уголовном деле экс-замминистра Заполярья появились новые фигуранты 18:00
Муж Ким Кардашьян рассказал, почему хочет стать президентом США 17:59
Суд арестовал главу "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 17:55
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля 17:53
На Ставрополье на заводе по розливу минералки загорелись склады 17:42
Создан фильтр для очистки воздуха от коронавируса 17:38
В Литве запретили трансляцию телеканалов RT 17:36
Под Волгоградом из-за пожара планируют эвакуировать еще один поселок 17:34
Венецианский кинофестиваль пройдет в запланированные сроки 17:32
Канадский пенсионер стал миллионером благодаря ошибке продавщицы 17:29
СП выступила против поправок в закон о госрегулировании алкоголя 17:23
Завершена проверка производства аппаратов ИВЛ "Авента-М" 17:19
Глава администрации Мурманска Евгений Никора заразился COVID-19 17:18
В Уфе расследовали дело о хищении кассиром банка 25 миллионов 17:17
В ОАЭ раскопали 200 кг чужеродного металла возрастом 3250 лет 17:16
Матвиенко рассказала о механизме наделения статусом пожизненного сенатора 17:12
Назван источник плохого запаха в автомобилях Lada 17:00
Учения ОДКБ пройдут на полигоне "Капустин Яр" в России 16:50
Лавров: Курс Пентагона на "сдерживание" России и Китая вызывает сожаление 16:45
Исследование: гора Арарат находилась на берегу моря миллионы лет назад 16:45
Рэпер Канье Уэст переболел коронавирусом 16:45
В Бангкоке запустят спецпрограмму для любителей индустриального туризма 16:44
Премьер Беларуси назвал ситуацию в экономике контролируемой 16:40
Антропологи выяснили, как человек получил свою фигуру 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 16:34
Рубрика: Русское оружие

Войска готовятся принять на вооружение систему ПВО-ПРО С-500

Текст: Юрий Гаврилов
Новейшие системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 скоро встанут на боевое дежурство в российской армии. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ генерал Сергей Бабаков.

"На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 Витязь" планируется поступление С-500 "Прометей" - сказал Бабаков в интервью "Красной звезде".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В Китае высоко оценили зенитный ракетный комплекс С-350

Ранее главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что системы С-500 производства концерна "Алмаз-Антей" смогут при необходимости уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Уникальный комплекс ПВО дальнего действия в перспективе станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. С его помощью российские военные смогут решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве страны, но и в ближнем космосе. В частности, выполнять высотные перехваты гиперзвуковых ракет, беспилотников и вражеских боевых самолетов. Понятно, что такое мощное оружие с нетерпением ждут в войсках.

Между тем в руководстве ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России говорили, что поставки "Прометея" в армию ожидаются ближе к 2020 году. Как это традиционно бывает с созданием новой боевой системы, конструкторы и производственники стараются одновременно приводить к бою отдельные элементы С-500. А начали эту работу с ракет и системы управления боеприпасами. Подробности их испытаний наши оборонщики по понятным причинам не обнародуют. За них это сделали американские СМИ.

Со ссылкой на источники в разведслужбах США ранее сообщали, что в России успешно опробован комплекс ПВО С-500, чья ракета поразила воздушную цель на рекордном расстоянии - 481,2 километра. По оценке американских экспертов, это более чем на 80,5 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих пусков.

"Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", - сообщил телеканал CNBC.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Началась подготовка к серийному производству огнеметных систем "Тосочка"

А вот как оценил наш перспективный комплекс ПВО-ПРО журнал The National Interest: "Это оружие нового поколения предназначено для того, чтобы дополнить и без того мощную систему С-400, имеющуюся у Москвы, а также заменить противоракетную систему А-135". Издание указывало, что С-500 "имеет не только беспрецедентные возможности по поражению на исключительно большой дальности высотных целей", но и может бороться с самолетами, созданными по технологии "стелс". Кстати, по данным американского журнала, на испытаниях ракета "Прометея" пролетела даже дальше, чем сообщалось ранее, - она поразила цель на дальности 553 километра.

Уже известно, в каком армейском вузе будут готовить специалистов для эксплуатации С-500. ТАСС сообщило, что, по информации Минобороны России, им станет Ярославское высшее военное училище ПВО.

Русское оружие Вооружение России

Главное сегодня

В Кремле не обсуждают перенос Дня России на 1 июля
Матвиенко рассказала о механизме наделения статусом пожизненного сенатора
Госдума планирует принять закон об отчуждении территорий до конца июля
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Глава Минприроды прокомментировал заявление "Норникеля" по ЧП в Норильске