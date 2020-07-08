Вышел трейлер нового фильма Серебренникова "Петровы в гриппе"

На YouTube-канале SonyPicturesRU премьерован трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" - по почти одноименному роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", литкритиками в свое время расхваленному и награжденному важными премиями. Смотрится недурно: Чулпан Хаматова орудует ножом, что-то взрывается, кто-то кого-то расстреливает, Колокольников косплеит Хайзенберга.

Роман - про с виду обычное семейство Петровых, которое при ближайшем рассмотрении оказывается не таким уж обычным. Глава семейства, Петров, работает автомехаником, параллельно рисует мангу и пьет. Жена его бывшая, проживающая отдельно (но там все сложно), служит в библиотеке и тоже имеет предосудительное хобби - трейлер это хобби зачем-то спойлерит. Еще у них есть сын. И все они тяжело болеют гриппом.

Александр Петров в фильме почему-то не снялся, но зато снялся Иван Дорн, украинский певец такой некогда известный. А кроме него снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев.

В кино обещают показать в 2021 году, без уточнения.