Постановление губернатора Забайкальского края от 7 июля 2020 года № 84 "О некоторых мерах при организации работы на открытом воздухе летних веранд, террас стационарных объектов общественного питания на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку и особенности распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Забайкальском крае, постановляю:

1. Установить, что оказание услуг общественного питания на открытом воздухе на летних верандах, террасах стационарных объектов общественного питания осуществляется в соответствии с настоящим постановлением, постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее также - постановление Губернатора Забайкальского края № 30) и Методическими рекомендациями МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года (далее -Рекомендации МР 3.1/2.3.6.0190-20), санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

2. Определить, что летние веранды, террасы стационарных объектов общественного питания - это временные легковозводимые сооружения, конструкции (веранды, террасы, открытые площадки), расположенные на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, в помещениях которого находится объект общественного питания, подключенный к централизованной системе водопровода и канализации, при ее отсутствии - к системе внутренней канализации и внутреннего водопровода с водозабором из артезианской скважины, колодцев, каптажей, и используемые для оказания услуг общественного питания (далее - летние веранды).

3. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на летних верандах:

1) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке летних веранд до начала работы, включая:

а) проведение перед началом работы генеральной уборки летних веранд и связанных с ними помещений объекта общественного питания с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; очистки и проверки производительности и эффективности систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в объекте общественного питания;

б) размещение столов на расстоянии 1,5 метра для обеспечения соблюдения социального дистанцирования;

в) установление предельной численности посетителей летних веранд с учетом обеспечения соблюдения социального дистанцирования, размещение соответствующей информации в летних верандах;

г) установление вблизи входов в летние веранды и связанных с ними помещениях объекта общественного питания и в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук посетителей и персонала;

д) комплектование необходимого количества столовой посуды и приборов: многоразовой - при наличии посудомоечных машин или условий для мытья посуды ручным способом и обеззараживания; одноразовой - при отсутствии таковых; количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности объекта общественного питания;

е) создание не менее пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) уведомить Министерство экономического развития Забайкальского края и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю о выполнении ими мероприятий по подготовке летних веранд к работе, обязательстве осуществлять деятельность с учетом Рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20, по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края в пределах компетенции:

1) обеспечить постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30;

2) обеспечить участие уполномоченных государственных гражданских служащих Забайкальского края в работе оперативных контрольных групп с сохранением за ними места работы и заработной платы.

5. Исполняющему обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалееву организовывать работу оперативных контрольных групп из числа должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для осуществления контроля исполнения хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30.

6. Руководителям оперативных контрольных групп еженедельно представлять на рассмотрение исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалеева сводную информацию об исполнении хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Рекомендовать общественным организациям, отраслевым ассоциациям и союзам, иным объединениям предпринимателей осуществлять постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30.

8. Внести в пункт 8 Комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81), изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:

"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на случаи организации работодателями питания для своих работников, оказания хозяйствующими субъектами услуг общественного питания на открытом воздухе на летних верандах, террасах стационарных объектов общественного питания.".

9. Настоящее постановление вступает в силу с 9 июля 2020 года.

А.М.Осипов







