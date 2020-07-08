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08.07.2020 20:05
Рубрика: Общество

Исторический реванш забытого прототипа

Российская газета - Спецвыпуск № 149(8203)
Толчком к созданию серии мануфактурных часов Chronomaster Revival Manufacture Edition швейцарской компании Zenith послужил случайно найденный исторический прототип циферблата культового хронографа El Primero A386, полувековой юбилей которого отмечался в прошлом году.
Zenith Chronomaster Revival Manufacture Edition, дизайн в синих цветах на основе неизвестного ранее прототипа. Zenith Chronomaster Revival Manufacture Edition, дизайн в синих цветах на основе неизвестного ранее прототипа.
Zenith Chronomaster Revival Manufacture Edition, дизайн в синих цветах на основе неизвестного ранее прототипа.

Тогда же, в прошлом году, на чердаке главного исторического здания мануфактуры Zenith были обнаружены сохранившиеся артефакты и старинные инструменты, спрятанные там во времена кварцевого кризиса часовщиками, которые были потрясены решением руководства компании в 1975 году прекратить производство El Primero в связи с появлением кварцевых механизмов.

Фото: Zenith
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Помимо этого, была найдена небольшая скромная коробка без маркировки. В ней оказалось несколько циферблатов: фирменный трехцветный El Primero A386, ставший знаковым, и еще одна версия циферблата, в которой использовалось три оттенка синего. Никаких записей об этих предположительных прототипах синих циферблатов не существует, но учитывая, что они хранились вместе с циферблатами-прототипами A386 той конфигурации, в которой хронограф был представлен миру в 1969 году, можно предположить, что это была часть оригинальных прототипов и что они были спрятаны там теми же часовщиками.

Chronomaster Revival Manufacture Edition.

Мы вряд ли узнаем, предлагался ли циферблат с тремя оттенками синего в качестве альтернативы A386 или предназначался для другой модели, но его красота и интригующая история вынудили часовых мастеров Zenith наконец запустить его в производство в качестве исторической реплики. Поэтому новые часы были помещены в корпус из стали скромного по сегодняшним меркам для мужских часов диаметра 38 мм. Корпус с характерными кнопками хронографа является точной копией модели A386 1969 года: для сохранения пропорций были использованы чертежи оригинала.

Эта модель входит в особую серию, доступную исключительно для посетителей мануфактуры Zenith. Тем не менее, учитывая нынешнюю ситуацию, не позволяющую такие экскурсии, Zenith сделал серию Manufacture доступной через онлайн-продажу.

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