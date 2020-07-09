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Джаред Лето сыграет в "Троне 3" под музыку Daft Punk

Новости
    09.07.2020, 13:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появилась информация о том, что продолжение художественного фильма "Трон" совершенно точно вновь находится в разработке.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: ранее стало известно, что Disney свернул производство телесериала во вселенной "Трона". И, как теперь предположено, одна из причин для такого решения - именно третий полнометражный фильм.

Причем речь идет не о перезагрузке линейки, как это сейчас модно, а о полноценном продолжении. Не исключено - о вторжении виртуальных персонажей в реальный мир. Но это не точно.

Также сообщается - и уже давно, - что одну из главных ролей в картине сыграет Джаред Лето, а часть актеров из "Трона: Наследие" вернется к своим образам.

По датам определенности нет. Но известно, что музыку к ленте вновь напишут элекронщики Daft Punk, свой сценический образ во многом выстроившие на эстетике "Трона".

Фото: youtube.com/ Universal Pictures
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Режиссер к проекту пока не прикреплен. Но Митчелл Лейб, глава музыкально-саундтрекового департамента студии, сообщивший новость в подкасте Light the Fuse, выражает надежду, что в кресло постановщика вернется Джозеф Косинки, поставивший крайне прохладно встреченное "Наследие", ставшее его полнометражным режиссерским дебютом.

Сценарий уже готов. Лейб уверяет, что он крайне хорош, но в детали не погружается.

Оригинальный "Трон" Стивена Лисбергера с Джеффом Бриджесом вышел в 1982-м, выглядел революционно и стал культом. "Трон: Наследие", где Бриджес также сыграл Кевина Флинна, вышел в 2010-м, и хотя славы у поклонников не стяжал, при бюджете в 170 миллионов собрал в прокате более четырехсот. Плюс звуковая дорожка, опять же.

Соответственно, радуясь прибыли, студия взялась за продолжение, но в 2015-м триквел завернули.

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