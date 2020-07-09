Китай купил российских "Фиксиков"

Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video купила права на показ новых серий российского анимационного проекта "Фиксики".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Рики". Там уточнили, что сериал выйдет параллельно на русском и китайском языках

Сообщается: Tencent Video, специализирующаяся на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на новые 52 эпизода "Фиксиков", которые будут произведены в 2020-2022 годах.

Впервые "Фиксиков" показали в Китае в 2015-м - и с огромным успехом: на текущий момент общее количество просмотров шоу на китайских платформах превысило отметку в тринадцать миллиардов.

При этом стоит отметить, что "Фиксики" демонстрируются и на и главном национальном детском телеканале CCTV Kids.

Кроме того, по заказу Tencent компания Hebei TV создаст новое телевизионное научно-популярное детское шоу "Фиксилаб" - специально для китайской аудитории. Пока запланированы 26 серий.

Как отметила продюсер проекта "Фиксики" Юлия Софронова, их шоу сейчас - "российский флагман проникновения в Китай". Хотя и другие отечественные проекты - "Смешарики", "Малышарики" и "Тима и Тома" - в Поднебесной также в тренде.

"Фиксики" созданы по мотивам повести Эдуарда Успенского 1974 года "Гарантийные человечки", главными героями которой выступают миниатюрные существа, живущие внутри приборов и разного рода технических приспособлений, наблюдая за их исправностью. И, среди прочего, противодействуя мышам-милитаристам, например.

Премьера сериала состоялась в 2010 году. На данный момент снято свыше 160 эпизодов "Фиксиков" и два полнометражных фильма.