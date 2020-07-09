Указ губернатора Красноярского края от 9 июля 2020 года № 181-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, методические рекомендации "МР 3.1.0173-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, методические рекомендации "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 07.07.2020 № 24-00-17/02-9061-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 08.07.2020 № 58, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 297, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 655 от 15.06.2020 "Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году," заменить словами "постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 297, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 655 от 15.06.2020 "Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году",";

слова "методические рекомендации "МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020," заменить словами "методические рекомендации "МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020, методические рекомендации "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020,";

слова "от 26.06.2020 № 24-00-17/02-8577-2020," заменить словами "от 26.06.2020 № 24-00-17/02-8577-2020, от 07.07.2020 № 24-00-17/02-9061-2020,";

слова "от 25.06.2020 № 48" заменить словами "от 25.06.2020 № 48, от 08.07.2020 № 58,";

в пунктах 1.1, 2, 2.1, 2.2 слова "по 12 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 9 августа 2020 года включительно";

в пункте 1.2 слова "по 31 июля включительно" заменить словами "по 9 августа 2020 года включительно";

в пункте 2:

в абзаце первом слова "пунктом 2.8" заменить словами "пунктами 2.8, 2.8.1";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе при стационарных объектах общественного питания (на летних верандах, на летних террасах, с использованием уличной мебели, включая зонты), при условии обязательного соблюдения требований (ограничений), предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего указа;";

дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания:

"2.8.1. Установить, что хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе при стационарных объектах общественного питания (на летних верандах, на летних террасах, с использованием уличной мебели, включая зонты), обязаны соблюдать следующие требования (ограничения):

санитарно-эпидемиологические требования и методические рекомендации Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

требования по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, предусмотренные приложением № 7 к настоящему указу;

запрет курения кальянов и (или) предоставления услуг по курению кальянов (в том числе с привлечением услуг и (или) имущества третьих лиц) на территории предприятий общественного питания, в том числе на летних верандах, на летних террасах, с использованием уличной мебели;

недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративных мероприятий и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом;

возможность одновременного размещения за одним столом членов одной семьи; в иных случаях - не более двух человек за столом, а начиная с четырехместного стола заполняемость не более 50 % посадочных мест за столом.";

дополнить приложением № 7 согласно приложению к настоящему указу.

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс





Приложение к указу Губернатора Красноярского края от 09.07.2020 № 181-уг

Приложение № 7 к указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг

Требования по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование).

2. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

Обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов должна производиться герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.

3. Организация при входе на объект мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

4. Ограничение доступа на объект лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.).

5. Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м.

6. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.

7. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

8. Применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

9. Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

10. Применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха.

11. Проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа.

12. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, поврежденной эмалью, деформированной.

13. Рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах.

14. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

15. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и приборы или работа организации не осуществляется.

16. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.







