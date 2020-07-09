Минпросвещения и Минкультуры запустили акцию "Кинолето"

Школьники страны станут участниками еженедельных летних киносмотров и обсуждений фильмов с родителями и педагогами. Ребята получат базовые знания об истории российского кинематографа и деятелях кино, а также научатся анализировать и делиться впечатлениями об увиденном, сообщает Минпросвещения.

Все это - в рамках акции "Кинолето", запущенной Министерством просвещения и Министерством культуры.

В программе - 24 фильма, в числе которых известные советские ленты "Королевство кривых зеркал", "Чучело", "Тот самый Мюнхгаузен", а также современные картины "Легенда № 17" и "Движение вверх".

Проект организован в рамках программы "Культура для школьников". Все материалы доступны по ссылке.