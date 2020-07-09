"Немедленно передать Наркомбоеприпасов СССР книжную фабрику..."

Вокруг ситуации на Украине накануне и в первые дни Великой Отечественной войны в последнее время сложилось немало мифологических конструкций. Среди них и убеждение в том, что к войне совсем не готовились, а население с началом боевых действий в массовом порядке отвергло советскую власть. Рассекреченные в последние годы документы из фондов РГАСПИ убеждают в том, что реальная картина была совершенно иной. Подготовка к нападению врага велась заблаговременно и масштабно, а с приходом гитлеровцев на украинскую землю на неоккупированной территории при активной поддержке местного населения организованно проводилась мобилизация в Красную Армию и десятки других важных и нужных в военное время мероприятий.

Военное положение в Украинской ССР было объявлено в первый день войны - 22 июня 1941 г., в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения". На следующий день, 23 июня, была объявлена массовая мобилизация на территории военных округов, включая Киевский, Одесский и Харьковский. Мобилизации подлежали военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 гг. включительно.

29 июня 1941 г. всем партийным и советским организациям прифронтовых областей была разослана директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР с указанием в кратчайшие сроки провести "мобилизацию всех наших организаций и всех сил народа для разгрома врага", здесь впервые было сказано, что в начавшейся войне "решается вопрос о жизни и смерти советского государства, о том, быть народам Советского Союза свободными или порабощенными"1.

Решения, принятые центральными органами в Москве, подкреплялись постановлениями, принятыми местными парторганизациями. В настоящей публикации мы приводим ряд документов ЦК КП(б) Украины и местного уровня, принятых накануне и в первые дни войны, раскрывающих различные аспекты мобилизационной политики.

Эти материалы были рассекречены в 2010 г. в связи с 65-летним юбилеем Победы и ранее нигде не публиковались. Отдельные документы этой описи до сих пор остаются на секретном хранении.

Процесс перевода гражданских предприятий на военное производство, начавшийся еще до начала войны, освещается в постановлении ЦК КП(б)У и СНК УССР от 10 июня 1941 г. о передаче отдельных фабрик и строек в введение Наркомата боеприпасов и Наркомата вооружения СССР (док. N 1). В канун войны, в мае-июне 1941 г., - киевский ЦК принял ряд важных решений о подготовке кадров: об отборе и командировании работников партийных комитетов на сборы по военной переподготовке (6 июня)2, об обеспечении инженерно-техническими работниками и квалифицированными рабочими Управления инженерных войск Киевского особого военного округа (20 мая)3 и др.

Особый интерес представляют документы, принятые на местах в первые дни войны, в частности, постановление Днепродзержинского горкома КП(б)У от 22 июня 1941 г. о задачах парторганизаций в военный период (док. № 2). Из текста видно, какой широкий спектр сложнейших задач приходилось в кратчайшие сроки решать в городе, который уже через два месяца - 23 августа - будет оккупирован нацистами.

К этой же категории документов относится постановление бюро Винницкого обкома КП(б)У от 25 июня 1941 г. о работе колхозов и совхозов в военный период. В связи с уходом на фронт практически всего мужского населения основная работа в тылу, как в городе, так и в деревне, легла на женщин (док. № 4). Еще одно постановление Винницкого обкома было принято в связи с выступлением В.М. Молотова о вторжении немецких войск в СССР (док. № 3). Винница будет захвачена нацистами меньше чем через месяц после начала войны - 19 июля.

Наиболее поздний документ в представленной подборке - постановление Полтавского обкома КП(б)У от 3 июля 1941 г. о ходе мобилизации (док. № 5). Здесь уже подводятся предварительные итоги первых недель войны, приводятся конкретные цифры по мобилизации населения и экономических ресурсов, освещаются конкретные аспекты по борьбе с врагом - о деятельности местной ПВО, о борьбе с парашютными десантами противника и др. Полтава будет оккупирована нацистами 18 сентября 1941 г.

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ, в описи документов местных партийных организаций "Особая папка" (Ф. 17. Оп. 42).

Документы воспроизводятся с сохранением стилистических особенностей источников, с соблюдением общепринятых правил орфографии и пунктуации. Выявленные опечатки исправлены и не оговариваются.

Публикацию подготовил заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ кандидат исторических наук Александр ЛУКАШИН.

Секретарь ЦК КП(б)У М.А. Бурмистенко.

№ 1. Постановление ЦК КП(б)У и СНК УССР "О передаче некоторых фабрик и строек Наркомбоеприпасов СССР и Наркомвооружения СССР"

10 июня 1941 г.

1. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 6 июня 1941 года4 предложить председателю Харьковского облисполкома тов. Свинаренко5 и секретарю Харьковского обкома КП(б)У тов. Епишеву6, председателю Днепропетровского облисполкома тов. Найденову7 и секретарю Днепропетровского обкома КП(б)У тов. Задионченко8 немедленно передать Харьковскую швейную фабрику им. Тинякова и Днепропетровскую швейную фабрику им. Володарского Наркомвооружения СССР, обязав их в двухнедельный срок подобрать Наркомлегпрому УССР помещение взамен переданных Наркомвооружения швейных фабрик.

2. Обязать тт. Свинаренко и Епишева немедленно передать Наркомбоеприпасов СССР книжную фабрику Наркомпроса УССР в гор. Харькове, трампарк Наркомкомхоза УССР в гор. Харькове.

3. Обязать тт. Найденова и Задионченко немедленно передать Наркомбоеприпасов СССР мебельный комбинат Наркомлеса УССР в гор. Днепропетровске.

Секретарь ЦК КП(б)У

М. Бурмистенко9

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 419. Л. 69. Подлинник. Машинописный текст. Подпись М.А. Бурмистенко - автограф.

Во время войны мужская работа легла на плечи женщин.

№ 2. Постановление бюро Днепродзержинского горкома КП (б)У

"О задачах парторганизаций в мобилизационный период"

22 июня 1941 г.

Заслушав информацию секретаря ГК КП (б)У тов. Сидорина[10] о мобилизации и задачах парторганизаций, Бюро ГК КП (б)У постановляет:

Считать основными задачами на данный период партийных организаций города: политическое обеспечение проводимой мобилизации, максимальная помощь военкомату в своевременной явке мобилизованных на призывные пункты и доставки авто и гужтранспорта на приемочные пункты, а также проведения на призывных и приемочных пунктах массово-политической работы среди уходящих в РККА и ВМФ.

Обеспечение перехода промышленных предприятий города на высокопроизводительную работу по графикам текущих военных заказов по выпуску спецпродукции, согласно указанию наркоматов.

Проведение партийно-политической работы среди всех трудящихся города, направленной на обеспечение организованности, дисциплины трудящихся, высокой бдительности.

Для чего:

1. Обязать директоров предприятий разработать и обеспечить проведение в жизнь организационных предприятий на заводах, фабриках, промышленных предприятиях и учреждениях, направленных на бесперебойную работу их по обеспечению заданий партии и правительства.

2. Привести в полную готовность автотранспорт, конский состав, подлежащий поставке в армию. Принять меры, обеспечивающие поставку автотранспорта и лошадей в образцовом состоянии.

3. Ввести особый пропускной режим на предприятиях, приняв меры к усиленной охране их, особенно спецобъектов и жизненных центров предприятий и города.

4. Обязать секретарей парторганизаций оказать помощь директорам в проводимых ими мероприятиях по обеспечению работы предприятий.

5. На основе глубокой массово-политической работы добиться высокой бдительности и организованности среди трудящихся города.

6. Возглавить социалистическое соревнование трудящихся на выполнение задач партии и правительства высокой производительностью труда, честной и самоотверженной работой обеспечить всё для победоносной отечественной войны против кровавого фашизма.

7. Председателю исполкома горсовета тов. Гриша, начальнику горотдела НКВД тов. Ковалеву принять меры к полному обеспечению революционного порядка в городе, привести в состояние боевой готовности силы и средства МПВО11, обратив особое внимание на светомаскировку города и предприятий.

8. Обязать ЗПК12, секретарей первичных парторганизаций провести по цехам и учреждениям митинги о задачах трудящихся в связи с нападением германских фашистских войск на Советский Союз.

9. На 8 часов вечера созвать совещание секретарей партийных организаций по данному вопросу.

Секретарь ГК КП(б)У Сидорин

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 425. Л. 137-138. Подлинник. Машинописный текст. Подпись А.Е. Сидорина - автограф.

Подразделение Красной армии стремится на фронт. Фото: ТАСС

№ 3. Постановление бюро Винницкого обкома КП(б)У "О политической работе среди населения в связи с объявлением военного положения и мобилизацией в Красную Армию"

23 июня 1941 г.

Бюро обкома КП(б)У отмечает, что после выступления у микрофона Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В.М. Молотова, во всех районах области на предприятиях и в колхозах проведены митинги и собрания рабочих, колхозников, интеллигенции, на которых трудящиеся демонстрировали свою преданность социалистической Родине, Советскому Правительству, большевистской партии и товарищу Сталину.

Райкомы, горком КП(б)У развернули массовую агитационную работу по разъяснению задач, выдвинутых в речи тов. Молотова рабочим и колхозникам через партактив и агитаторов.

Однако уровень проведенной политической работы райкомами и горкомом КП(б)У среди широких масс еще низкий и не соответствует требованиям настоящего момента.

а) Очень слабо популяризируются факты добровольного вступления в ряды Красной Армии, вопросы замены на производстве призванных запасных молодёжью и женщинами;

б) Неудовлетворительно проводится политическая работа среди призываемых в селах, на пути следования и особенно на сборочных пунктах, а также не уделено достаточного внимания в работе среди семейств призванных;

в) Не поднята на должную высоту работа клубов, кино, радио. Некоторые райкомы партии не принимали мер по пресечению всевозможных провокационных разговоров;

г) Мало уделено внимания вопросам пропаганды практической работы предприятий промышленности, транспорта и сельского хозяйства.

Бюро обкома КП(б)У постановляет:

1. Обязать секретарей райкомов, горкома и зав. отделами пропаганды и агитации выделить лучших товарищей из партийного актива для систематического руководства и проведения политической работы по разъяснению обращения Советского Правительства среди населения и в первую очередь среди призываемых и семей призванных в ряды Красной Армии.

2. Предложить райкомам и горкому КП(б)У всю политическую воспитательную работу проводить в тесной связи с разрешением производственно-хозяйственных задач предприятий, колхозов, совхозов.

3. Обязать отдел пропаганды и агитации обкома, райкомов и горкома КП(б)У подобрать из лучших преподавателей учебных заведений и пропагандистов группу лекторов для чтения лекций на тему:

а) о Советском патриотизме

б) о героическом прошлом нашей Родины

в) о героических победах Красной Армии

г) о международном положении

д) об укреплении военно-оборонного могущества нашей Родины и т.д.

4. Обратить внимание секретарей райкомов и горкома КП(б)У на необходимость всемерной популяризации среди населения фактов добровольного вступления граждан в ряды РККА, замены призванных запасных женщинами, стариками и молодёжью на производственных постах.

5. Секретарям райкомов и горкома особое внимание обратить на своевременный выход районных и стенных газет, освещение ими практических вопросов, связанных с обращением правительства. Привести, также в надлежащее состояние клубы, театры, радио и другие политпросветучреждения и концентрировать в них политическую работу.

6. Обязать начальника облкиноуправления тов. Война обеспечить бесперебойную работу всей сети кинотеатров и передвижек, демонстрируя в первую очередь фильмы оборонно-патриотического содержания.

Секретарь обкома КП(б)У Мищенко13

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 419. Л. 140-141. Подлинник. Машинописный текст. Подпись Г.К. Мищенко - автограф.

Указ Президиума Верховного Совета СССР "О введении военного положения в отдельных местностях СССР" 22.06.1941 (из фондов РГАСПИ).

№ 4. Постановление бюро Винницкого обкома КП(б)У "О работе колхозов и совхозов в военный период"

25 июня 1941 г.

В целях успешного выполнения колхозами всех сельскохозяйственных работ и обязательств перед государством в условиях войны, Бюро обкома КП(б)У постановляет:

Обязать райкомы КП(б)У, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, Облземотдел, заведующих райземотделами и директоров МТС:

1. Срочно провести замену ушедших в ряды РККА председателей колхозов, зав. фермами, бухгалтеров, зав. складами, бригадиров, полеводческих бригад и других руководящих работников колхозов проверенными и опытными колхозниками, широко выдвигать на эти работы женщин-активисток.

2. В ближайшие 2-3 дня пересмотреть во всех колхозах состав полеводческих, животноводческих и других бригад и произвести необходимую перестановку рабочей силы, пополнив бригады в первую очередь колхозниками, находящимися вне бригад. Ушедших в ряды Красной Армии конюхов, скотарей, работников на машинах - заменить другими опытными колхозниками, проведя с ними краткосрочные семинары. Выделить ездовыми максимальное количество женщин.

3. До 1-го июля полностью закончить подготовку комбайнов, и на ряду с этим, привести в готовность жатки, лобогрейки и другие уборочные машины. Обеспечить каждый комбайн соломокопнителем. Выделить для обслуживания комбайнов лучших людей, а также создать запасы горючего с расчетом обеспечения бесперебойной работы комбайнов и других уборочных машин на тракторной тяге на протяжении всего периода уборки хлебов.

4. Учитывая возможность сокращения объема многих работ, запланированных к выполнению на тракторной тяге, организовать подготовку максимального количества простейших средств производства - кос, серпов, конных молотилок, конных приводов, конных лап и ручных копачей для подкопки сахарной свеклы, саней для возки свеклы и т.д., правильно распределив их между колхозами. Организовать для использования на уборке урожая обучение яловых коров и бычков для работы в ярмах.

5. Для проведения в сжатые сроки хлебосдачи государству и обмолота, построить во всех колхозах крытые тока, подготовить для просушивания свежеобмолоченного зерна навесы для воздушной сушки и упрощенной зерносушилки, приспособив для этого хаты, сараи и другие помещения. Одновременно с обмолотой хлебов организовать дополнительную чистку и просушку зерна, обеспечив бесперебойную вывозку доведенного до установленных кондиций, хлеба в поставку государства и натуроплату МТС.

6. Для охраны урожая, амбаров и животноводческих ферм от диверсии, организовать в каждом колхозе круглосуточную вооруженную охрану из проверенных колхозников, обеспечив их верховыми лошадьми для объезда полей и хозяйственных строений. Привести в полную готовность все противопожарные средства: огнетушители, насосы, бочки, ведра, багры, песок, лопаты при комбайнах, молотилках и т.п.

7. Для предупреждения расхищения хлеба, а также обеспечения правильной оплаты колхозников за перевыполнение планов по урожайности, организовать в период уборки строжайший учет урожая в каждом колхозе по бригадам, поставив проверенных колхозников.

8. Для широкого привлечения к участию в полевых работах женщин-матерей, организовать во всех колхозах детские ясли и детские площадки, обеспечив нормальные условия для и работы.

9. В ближайшие дни полностью закончить все предуборочные работы: прополку зерновых, проверку, подкормку и глубокое рыхление сахарной свеклы, закончить летние посадки картофеля, обработку огородных культур, кормовых корнеплодов и других пропашных.

10. Бюро обкома КП(б)У обязывают райкомы КП(б)У организовать широкую массово-разъяснительную работу в колхозах, обеспечив максимальное повышение производительности труда на всех участках работы с тем, чтобы все работы в колхозах были проведены быстро и при высоких качественных показателях.

Секретарь обкома КП(б)У Мищенко

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 419. Л. 154-155. Подлинник. Машинописный текст. Подпись Г.К. Мищенко - автограф.

В. Серов. Плакат. 1941 г.

№ 5. Политинформация о ходе мобилизации в Полтавской области (с извлечениями)

3 июля 1941 г.

Сейчас же после выступления по радио заместителя председателя СНК СССР, Народного Комиссара Иностранных Дел тов. Молотова в городах и районах Полтавской области состоялись многолюдные собрания и митинги.

Чувство величайшей ненависти к оголтелым фашистским разбойниками охватило людей. На трибуны выходили представители рабочих, интеллигенции, колхозников, чтобы заявить о своей преданности партии Ленина-Сталина, Советскому правительству, о готовности встать на защиту великой Родины.

На митинге завода № 456 г. Полтавы комсомолец - диспетчер цеха тов. Гаврилов заявил: "Сегодня моя мать и сестра пошли в ряды Красной Армии, пошли защищать родную землю от кровожадных фашистских псов, я прошу руководство завода отпустить меня с завода - пойду добровольно в Красную Армию, буду бить фашистских гадов до последней капли крови".

Курсант железнодорожного техникума тов. Литовченко, выступая на митинге, заявил: "Я беспартийный рабочий, не имеющий ранее никакого образования, при Советской власти получил специальность дорожного бригадира. Я прошу партийную организацию принять меня в ряды ВКП(б) и немедленно отправить меня на фронт для борьбы с врагами".

[...]

Мобилизация в районах области проходит организованно согласно мобпланов. Политико-моральное состояние призываемых здоровое, об этом говорит организованная, своевременная 100% явка на сборные пункты, и желание как можно быстрее уехать на фронт.

Подано заявлений о зачислении добровольцев в ряды Красной Армии 1730 чел., из них женщин 688 чел.

Ход призыва и поставок по области за восьмой день мобилизации (нарастающим числом).

Призыв военнообязанных - 97,7%

Автолегковых машин - 94,7%

Грузовые спецмашины - 95,5%

Трактора - 93,8%

Лошади - 97,6%

Повозки и упряжь - 100%

Коек передаваемых НКО - 400 шт. (100%)

Все здания, отведенные под госпиталя, как по линии здравотдела, так и по НКО развернуты в соответствии с мобпланами за исключением клуба "Большевик", коммунального техникума г. Кременчуг, техникума мелиорации г. Полтава, задания которых заняты войсковыми частями.

[...]

24 июня 1941 года бюро обкома КП(б)У обсудило вопрос об организации местной противовоздушной обороны в районах области. Решением бюро обязаны первые секретари райкомов КП(б)У и председатели исполкомов советов депутатов трудящихся учредить начальников МПВО в районах и селах области, а также организовать круглосуточное наблюдение за воздухом.

Бюро обкома КП(б)У во исполнение постановления Совнаркома Союза ССР от 24/VI - 1941 года14 приняло решение 25/VI - 1941 г. "О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе".

Выполняя это решение, горкомы и райкомы КП(б)У в течение 24 часов организовали во всех районах области истребительные батальоны.

На заседании бюро обкома утверждены начальники истребительных батальонов, и их заместители по политчасти и политруки взводов утверждены на заседаниях бюро горкомов и райкомов КП(б)У.

Всего подобрано в истребительные батальоны по области 9570 человек, из них коммунистов - 3451 чел., комсомольцев - 1567 человек, из советского актива - 3988 человек.

Для размещения бойцов в районах области подобраны помещения на 6200 человек.

В целях быстрого передвижения бойцов выделен транспорт: грузовых автомашин - 132, мотоциклов - 22, велосипедов - 514 шт., подвод - 423 и верховых лошадей - 384 голов.

Батальоны в основном вооружены охотничьими ружьями и М/К винтовками, отдельные бойцы боевыми винтовками. В каждом батальоне установлены круглосуточное дежурство одно из взводов.

Кроме этого в районах области в каждом колхозе, совхозе, МТС, на предприятиях и учреждениях и по жилым домам организовано круглосуточное дежурство групп содействия истребительных батальонов, создана 2145 с охватом 19519 чел.

Для укрытия населения от воздушной бомбардировки в гг. Полтава и Кременчуге имеющиеся газоубежище и подвалы приведены в готовность, кроме этого в садах, скверах, замаскированных местах вырыты окопы.

Секретарь обкома КП(б)У Марков15

РГАСПИ Ф. 17. Оп. 42. Д. 423. Л. 82-86. Подлинник. Машинописный текст. Подпись В.С. Маркова - автограф.

1. См.: Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война 1941-1945. М., 2010. С. 34-37.

2. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 419. Л. 91-92.

3. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 419. Л. 60-61.

4. Мобилизационный план по боеприпасам и патронам был утвержден постановлениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 июня 1941 г. N 1509-620сс/ов "О мобилизационном плане по боеприпасам на второе полугодие 1941 и 1942 гг.", N 1510-621сс "О строительстве заводов и цехов по производству боеприпасов и патронов" и N 1511-622сс "О материально-техническом обеспечении мобплана по боеприпасам и патронам". Кроме 65 предприятий Наркомата боеприпасов в реализации этого плана должны были принять участие около 600 "гражданских" заводов. Для наркоматов химической промышленности, общего машиностроения, среднего машиностроения, тяжелого машиностроения, черной и цветной металлургии введение в действие мобплана по боеприпасам явилось конкретным оперативным заданием по перестройке производства на условия военного времени. См.: Известия ЦК КПСС. 1990. N 6. С. 197-198.

5. Свинаренко Петр Григорьевич (1911-1942) - в 1940-1942 гг. председатель исполкома Харьковского облсовета, кандидат в члены ЦК КП(б) Украины.

6. Епишев Алексей Алексеевич (1908-1985) - в 1940-1943 гг. 1-й секретарь Харьковского обкома КП(б)У, в 1938-1952 гг. член ЦК КП(б)У.

7. Найденов Павел Андреевич (1905-1967) - в 1940-1944 гг. председатель исполкома Днепропетровского облсовета, в 1941 г. член Оперативной группы Военного совета Южного фронта.

8. Задионченко Семен Борисович (1898-1972) - в 1938-1941 гг. 1-й секретарь Днепропетровского обкома КП(б)У, в 1938-1949 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК КП(б)У, в 1941 г. член Военного совета Южного фронта.

9. Бурмистенко Михаил Алексеевич (1902-1941) - в 1939-1941 гг. 2-й секретарь ЦК КП(б)У.

10. Сидорин Анатолий Ефимович (1905-1947) - в 1941 г. 1-й секретарь Днепродзержинского горкома КП(б) Украины, в годы войны был уполномоченным Военного совета Южного фронта.

11. МПВО - местная противовоздушная оборона.

12. ЗПК - заводские партийные комитеты.

13. Мищенко Гавриил Корнеевич (1904-?) - в 1938-1945 гг. 1-й секретарь Винницкого обкома КП(б)У, в 1938-1949 гг. член ЦК КП(б)У.

14. См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении постановления СНК СССР "О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе" // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 1316. Л. 161-162.