Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.

В настоящее время количество просмотров ролика приближается к трем миллионам.

Отметим, что релиз клипа Cadillac состоялся 9 июля - в день рождения Элджея (Алексея Узенюка) и ему предшествовала якобы ссора между исполнителями, в процессе которой оба рэпера удалили совместный трек с YouTube и отписались друг от друга в социальных сетях.

В комментариях - специфическая вакханалия, в то время как число отметок "нравится" перевалило за семьсот тысяч.