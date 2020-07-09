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Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Новости
    09.07.2020, 16:47
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.

Фото: РИА Новости
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В настоящее время количество просмотров ролика приближается к трем миллионам.

Отметим, что релиз клипа Cadillac состоялся 9 июля - в день рождения Элджея (Алексея Узенюка) и ему предшествовала якобы ссора между исполнителями, в процессе которой оба рэпера удалили совместный трек с YouTube и отписались друг от друга в социальных сетях.

В комментариях - специфическая вакханалия, в то время как число отметок "нравится" перевалило за семьсот тысяч.

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