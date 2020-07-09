Указ губернатора Орловской области от 9 июля 2020 года № 312 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:

"проведение физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровня, в рамках реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловской области, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", без участия зрителей, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;";

б) подпункт "в" признать утратившим силу;

2) в пункте 1.1 слова "Ограничения, предусмотренные подпунктами "в", "г" пункта 1 настоящего приложения, не распространяются" заменить словами "Ограничение, предусмотренное подпунктом "г" пункта 1 настоящего приложения, не распространяется".

2. Настоящий указ вступает в силу с 10 июля 2020 года, за исключением подпункта "а" подпункта 1 пункта 1, вступающего в силу с 13 июля 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







