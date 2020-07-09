Указ губернатора Орловской области от 9 июля 2020 года № 312 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

От пандемии коронавируса в мире пострадали около 200 тысяч моряков 22:59
Создано вещество, способное защищать от больших доз радиации 22:51
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения 22:49
NASA спроектировало станцию для полета к богатому металлами астероиду 22:40
Верховный суд США разрешил прокурорам доступ к налоговой декларации Трампа 22:34
МИД РФ ответил на заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Сербии 22:22
Срочно увеличены объемы производства российского лекарства от рака 21:59
Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 21:23
Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса 21:17
Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать 21:05
В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении 20:10
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 20:02
Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 19:42
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 19:31
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 19:17
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 19:07
Метро Петербурга будет работать до полуночи 19:01
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 18:53
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 18:36
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 18:32
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 18:32
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 18:30
Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере 18:28
Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 июля 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 9 июля 2020 года № 312 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:

"проведение физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровня, в рамках реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловской области, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", без участия зрителей, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;";

б) подпункт "в" признать утратившим силу;

2) в пункте 1.1 слова "Ограничения, предусмотренные подпунктами "в", "г" пункта 1 настоящего приложения, не распространяются" заменить словами "Ограничение, предусмотренное подпунктом "г" пункта 1 настоящего приложения, не распространяется".

2. Настоящий указ вступает в силу с 10 июля 2020 года, за исключением подпункта "а" подпункта 1 пункта 1, вступающего в силу с 13 июля 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией