Павлюченко вошел в список лучших нападающих "Тоттенхэма" этого века

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко занял седьмое место в списке лучших нападающих лондонского "Тоттенхэма" в 21 веке по версии портала Squawka.

Первая строчка в рейтинге досталась англичанину Харри Кейну. На вторую позицию портал поставил болгарина Димитара Бербатова. Тройку замкнул ирландец Робби Кин. Далее расположились форварды, поигравшие в сборной Англии - Джермейн Дефо, Тедди Шерингем и Питер Крауч.

Ставший в списке седьмым Павлюченко, по мнению авторов рейтинга, обладал огромным потенциалом, но так и не смог достичь тех высот, которых от него ожидали.

За "Тоттенхэм" Павлюченков выступал с 2008 по 2012 год. В общей сложности в составе "шпор" он провел 113 игр и забил 42 мяча.