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Продолжение "Первому игроку приготовится" выйдет в ноябре

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    09.07.2020, 11:47
Текст:   Евгения Акулова

Писатель Эрнест Клайн выпустит продолжение культового романа "Первому игроку приготовиться" уже 24 ноября этого года. Над названием сиквела автор долго не думал - ждем книгу "Второму игроку приготовиться".

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Consequence of Sound, детали сюжета пока не раскрываются, но уже известно, что действие будет разворачиваться в той же вселенной, что и в первой части. При этом писатель отдельно подчеркнул, что продолжение получит именно литературная история, а не киноверсия Стивена Спилберга.

Напомним, что сюжет первой части развивался в 2045 году в антиутопическом мире, в котором люди убегали в виртуальный "Оазис", чтобы избежать тягот повседневной реальности.

Снятый по книге одноименный фильм при бюджете 175 миллионов долларов сумел собрать почти 600 миллионов.

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