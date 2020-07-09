Прыжок через поколение: Вьетнам показал свои самые современные танки

Самыми современными танками Вьетнамской народной армии (ВНА) являются модернизированные средние Т-54М и основные боевые Т-90С. Правда, их редко можно увидеть вместе, как на этом фото: они служат в разных частях.

Первые "пятьдесят четвертые " были поставлены Ханою еще в 60-е годы, затем активно участвовали в войне с американскими агрессорами, а после вывода войск США продолжили громить марионеточные сайгонские войска.

Следом за объединением страны боевым машинам пришлось сражаться с формированиями полпотовцев в соседней Камбодже. Экипажи ценили эту технику за ее феноменальную надежность.

Однако в ХХI веке бронированный парк ВНА уже считался полностью устаревшим, поэтому встал вопрос о его модернизации. Т-54 получили дополнительное бронирование корпуса и башни, современную систему управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем, различными специальными датчиками и более совершенным ночным прицелом. Также повысили мощность двигателя, что позволило сохранить приемлемые характеристики подвижности у потяжелевшего танка. Планировалось старое 100-мм орудие заменить на более мощную 105-мм пушку, но впоследствии от этой идеи отказались.

Осовременив конструкцию разработки начала 50-х годов, вьетнамские военные, конечно, понимали, что по большинству характеристик она лишь приблизилась к технике третьего поколения. Поэтому военных экспертов не удивил тот факт, что вьетнамцы решили обзавестись российскими Т-90С, которые прекрасно показали себя не только в ходе различных испытаний (в том числе в Юго-Восточной Азии), но и в реальных боевых действиях.

Первая партия новых танков прибыла во Вьетнам в начале 2019 года. В настоящее время ими вооружены элитные соединения.

В то же время пока нет данных о том, что программа модернизации Т-54 в настоящее время полностью прекращена. Возможно, часть находящихся на хранении бронемашин обновят.