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09.07.2020 12:57

ПСБ внедрил умный алгоритм для формирования персональных предложений

ПСБ разработал и внедрил уникальную систему персональных предложений клиентам, основанную на анализе их поведения. Теперь пользователи мобильного и интернет-банка будут видеть в своем личном кабинете наиболее подходящие для себя продукты и сервисы, акции и индивидуальные скидки, предодобренные решения по потребительским кредитам и кредитным картам.

Умный алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует транзакционную активность пользователей, их доходы и расходы, популярные категории трат и прогнозирует, в какой момент у клиента может возникнуть потребность в дополнительном финансировании и какие еще услуги ему могут понадобиться в ближайшем будущем. Сервис автоматически подбирает лучший вариант с учетом предпочтений клиента и предлагает его именно тогда, когда это нужно клиенту.

Пользователи мобильного банка получают индивидуальные предложения в виде сторис и баннеров. Этот формат позволяет легко и доступно рассказать клиенту о продуктах и сервисах банка, финансовых лайфхаках, а также провести опрос, чтобы оценить знания клиентов об услугах банка и получить обратную связь. Опираясь на результаты таких экспресс-опросов, искусственный интеллект адаптирует содержание сторис под каждого клиента, помогает им разобраться в нюансах разных инструментов, что позволяет ПСБ совершенствовать продуктовое предложение с учетом пожеланий, интересов и потребностей клиентов.

"Мы запустили новый сервис, чтобы сэкономить время наших клиентов на поиск и изучение подходящих вариантов банковских продуктов, - рассказала Юлия Михайловская, директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ. - Открывая свое мобильное приложение, клиенты сразу видят, чем банк может быть полезен персонально каждому".

Например, кто-то ежемесячно тратит приличные суммы на АЗС и не знает, что может получать за это максимальный кэшбэк - алгоритм ему об этом расскажет и предложит подключить программу лояльности. Перед тем, как масштабировать сервис, банк предложил 170 тысячам активных пользователей мобильного банка протестировать его. В приложении они могли видеть сторисы и баннеры с персональными предложениями по кредитным и сберегательным продуктам. "Этот формат коммуникации оказался чрезвычайно удачным как с точки зрения клиентских впечатлений, так и по эффекту на продажи", - добавила Юлия Михайловская.

В дальнейшем ПСБ планирует масштабировать сервис и формировать персональные предложения не только на продукты банка, но и на услуги партнеров.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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