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09.07.2020,  
12:42
Текст:  Антон Валагин

Бухту Севастополя перекроют из-за подлодки

Фото: Andrew Butko/Wikimedia.org Фото: Andrew Butko/Wikimedia.org
Фото: Andrew Butko/Wikimedia.org

Движение судов по Севастопольской бухте будет перекрыто в четверг из-за прохода подводной лодки Черноморского флота. Об этом "РГ" сообщили в администрации города.

Фото: Vietnam.Conghoa/Wikimedia.org
Перевозку подводной лодки на грузовиках сняли на видео

Время, на которое будет закрыт рейд, в пресс-службе назвать не смогли. После прохода корабля движение связывающего берега бухты парома и прогулочных катеров возобновится.

По данным из открытых источников, к Севастопольской военно-морской базе приписана дизель-электрическая субмарина "Алроса" - единственный корабль проекта 877 "Палтус", оснащенный водометом вместо винта. Благодаря этому отличию "Алроса" - самая тихая подлодка в своем классе. Вместе с тем в Севастополь регулярно заходят новые субмарины типа "Варшавянка" с базы Черноморского флота в Новороссийске.

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