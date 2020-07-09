Бухту Севастополя перекроют из-за подлодки

Движение судов по Севастопольской бухте будет перекрыто в четверг из-за прохода подводной лодки Черноморского флота. Об этом "РГ" сообщили в администрации города.

Время, на которое будет закрыт рейд, в пресс-службе назвать не смогли. После прохода корабля движение связывающего берега бухты парома и прогулочных катеров возобновится.

По данным из открытых источников, к Севастопольской военно-морской базе приписана дизель-электрическая субмарина "Алроса" - единственный корабль проекта 877 "Палтус", оснащенный водометом вместо винта. Благодаря этому отличию "Алроса" - самая тихая подлодка в своем классе. Вместе с тем в Севастополь регулярно заходят новые субмарины типа "Варшавянка" с базы Черноморского флота в Новороссийске.