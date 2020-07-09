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09.07.2020 14:29
Рубрика: Общество

Следователи завели дело о геноциде мирных жителей Сталинграда

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Следователи возбудили уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан в период Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба СК.

Дело завели по статье "геноцид". Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния.

Фото: Из архива музея-заповедника "Сталинградская битва"
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На территории Волгоградской области есть как минимум 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, казненных с особой жестокостью.

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года часть Сталинградской области была оккупирована. Фашисты расправлялись с пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. Имеются документальные свидетельства об убийстве мирных жителей в Дзержинском районе Сталинграда, селах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный, Тормосино (ныне - хутор Тормосин), станицах Верхне-Курмоярская, Нижне-Чирская.

Так, в станице Нижне-Чирской фашисты учинили зверскую расправу над воспитанниками детского дома, расстреляв около 50 детей в возрасте от четырех до 15 лет. Сотрудники немецкой комендатуры постоянно грабили гражданских лиц, а затем избавлялись от них.

Ожидается целый комплекс экспертиз: судебно-медицинских и медико-криминалистических - для установления причины смерти, определения пола и возраста погибших; портретных - для воссоздания прижизненного облика убитых. Идут подготовительные работы для раскопок в 15 местах.

К раскопкам привлекут военных, МЧС, а также поисковые отряды. Будут использовать новейшую криминалистическую технику. Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к истреблению мирных жителей.

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