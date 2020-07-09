Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29.05.2020 № 585 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"

Зарегистрирован 08.07.2020 № 58871

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.07.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 379 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"