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9 июля 2020 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29.05.2020 № 585 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"

Дата подписания 29 мая 2020 г.
Опубликован 9 июля 2020 г.

Зарегистрирован 08.07.2020 № 58871

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.07.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 379 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29.05.2020 № 585
(pdf, PDF, 4.7 Мб)