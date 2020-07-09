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9 июля 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 9 июля 2020 года № 538 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 19.06.2020) следующее изменение:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"на проведение Всероссийской акции "Бессмертный полк" при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).".

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 09.07.2020.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации области А.В.Никитин

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