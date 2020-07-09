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9 июля 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 9 июля 2020 года № 543 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 03.07.2020) следующие изменения:

в пункте 1 в абзаце втором слова "по 09.07.2020" заменить словами "по 17.07.2020";

пункт 11.4 изложить в следующей редакции:

"11.4. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти. Услуга по государственной регистрации заключения брака предоставляется в присутствии лиц, вступающих в брак, и приглашенных лиц не более 5 человек.";

пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

"Медицинским организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (индивидуальным предпринимателям) в дополнение к условиям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять оказание стоматологической помощи по предварительной записи, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.07.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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