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09.07.2020 15:48
Рубрика: Культура

Томас Андерс не выступит на "Славянском базаре" в Витебске

Текст: Александр Алексеев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певец, ставший популярным в дуэте Modern Talking, успешно развивает сольную карьеру. Совсем недавно, 5 июня, он выпустил очередной альбом, названный бесхитростно, - Das Album - зато включающий сразу 17 треков.

Фото: Антон Степанищев
До открытия "Славянского базара в Витебске" осталась неделя

Все новые песни Томаса Андерса исполнены на немецком языке в компании с другим певцом из ФРГ Флорианом Зильберайзеном. Сам же Андерс стал и их автором и сыграл на клавишных, участвовал в создании аранжировок. Диск вскоре возглавил хит-парады Германии, Австрии и Швейцарии, то есть в немецкоязычных странах.

Экс-участника Modern Talking очень ждали на "Славянском базаре". Договоренность о выступлении певца на международном фестивале в Витебске была достигнута уже давно, афиши напечатаны, билеты проданы. А зрители хотели услышать и его новые песни, и хиты 80-х, которые по-прежнему остаются в репертуаре поп-звезды - You're My Heart, You're My Soul, Brother Louie, You Can Win If You Want и многие другие.

Вначале Томас Андерс перенес на более поздние сроки европейский тур-2020, а теперь и концерт на "Славянском базаре". Причина та же: продолжающаяся в Европе пандемия COVID-19.

"К сожалению, санитарная служба Германии не согласовала выезд за пределы страны Томаса Андерса. Музыкант не сможет принять участие в концертах фестиваля", - так объяснили отмену концерта на официальной странице "Славянского базара" в Facebook его организаторы.

Культура Музыка Поп-музыка "Славянский базар в Витебске" Музыка с Александром Алексеевым

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