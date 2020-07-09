Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле

Топовые игроки популярного симулятора жизни The Sims 4 сразятся в телевизионном эфире за титул самого творческого автора игровых сюжетов и денежный приз, который составит 100 000 долларов США, сообщает The Hollywood Reporter.

Ведущим 4-серийного шоу станет победитель американский музыкант Райвон Оуэн. Проект получил название The Sims Spark'd.

Первый эпизод покажут на канале TBS 17 июля. 20 июля состоится интернет-премьера на каналах BuzzFeed Multiplayer на платформах YouTube, Twitch и Facebook.

The Sims 4 - однопользовательская игра для ПК в жанре симулятора жизни, четвёртая по счёту из серии игр The Sims, издаваемых компанией Electronic Arts.

Эта версия игры была выпущена в 2014 году. Весной 2020 года стало известно, что следующая, пятая версия выйдет не раньше осени 2021 года.

Под влиянием карантина из-за пандемии коронавируса игровое пространство The Sims 4 стало площадкой для экспериментального виртуального театра. Известная московская театральная группировка "Мастерская Брусникина" с участием режиссера Эмилии Кивелевич представила проект "Тоска по спектаклю". Это серия видеоспектаклей, созданных прямо в игре. Посмотреть вышедший в рамках проекта спектакль "Небо" можно на канале Мастерской на YouTube.