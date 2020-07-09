Власти ужесточают надзор за нецелевым использованием сельхозземель.

С 1 июля обо всех таких выявленных фактах в налоговую службу будут сообщать органы земельного надзора. Таким образом, у ФНС появится еще один повод для доначисления земельного налога. Соответствующие изменения зафиксированы в Налоговом кодексе. Однако эта мера вряд ли целесообразна.

По моему мнению, такие подходы свидетельствуют об отсутствии свежих идей и понимания, куда нужно двигаться в земельной политике. Во-первых, государство остается крупнейшим земельным собственником - на его балансе около 92 процентов земель. Среди земель сельхозназначения эта доля существенно меньше - в пределах 20 процентов, так как здесь была проведена массовая приватизация. Но между площадью сельхозугодий, которые числятся по учету, и сельхозугодьями, которые предоставлены сельхозпроизводителям, что называется, дистанция огромного размера. Всего сельхозугодий в стране 222 миллиона гектаров, а предоставлено сельхозпроизводителям 193 миллиона. Вся непредоставленная земля находится в госсобственности, она не может быть используемой. А это 29 миллионов гектаров. Чтобы эти участки могли быть использованы, они должны быть сформированы, зарегистрированы соответствующим образом и выставлены на обзор для всех желающих. Однако ничего из этого не сделано.

В ходе сельхозпереписи 2016 года нашли сельхозпроизводителей, за которыми было закреплено 142,7 миллиона гектаров сельхозугодий из 193 миллионов. А где же остальные? Если их не нашли переписчики, то как найдут контролеры?

Далее. Из земель, которые были закреплены за найденными во время сельхозпереписи производителями, использовалось только 125 миллионов гектаров. С ненайденных площадей налог не платится. С тех, кого не нашли, налог не соберешь. Остается лишь 18 миллионов гектаров. Возникает закономерный вопрос: ради чего затевается вся эта кампания? Ради того, чтобы повысить сумму собираемых налогов или чтобы стимулировать к использованию земель?

Кроме того, не везде то, что числится сельхозугодьями, возможно или целесообразно вводить в производство. Драматически снизилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, пропорционально этому снизилось использование пастбищ. Разве поможет ввести их в сельхозоборот повышенный налог? Я уверена, что пользователь скорее откажется от такого участка и даже обычного налога за него. Может, и удастся один раз получить большой налог, но во второй раз это вряд ли получится.

Чтобы сократить площади неиспользуемых, заброшенных сельхозземель, необходимо разработать целостную земельную стратегию

Все площади посевов культур, на которые есть спрос, растут или как минимум не сокращаются. Практика показывает, что посевы кормовых и поголовье КРС снижались одинаковыми темпами. Так под какие цели можно вовлекать новые площади? Если нет резона производить на новых землях дополнительную продукцию, то это приведет только к отказу от такой земли.

Во-вторых, хотелось бы понять, как будут находить собственников или тех, кому земля передана в пользование, если в ЕГРН нет всех собственников и их участков? Предположим, проверяющие даже выявят, что участок не используется. Однако далеко не во всех субъектах можно легко найти, чей именно этот участок.

Далеко не все заброшенные земли, которые тем не менее числятся сельскохозяйственными угодьями, возможно или целесообразно снова возвращать в производство

В-третьих, кому и как будут вменять повышенный налог? Большая часть земли находится в долевой собственности. Будут каждому дольщику писать извещение? Но в отдельных хозяйствах их сотни. В общем, предлагаемые нововведения сработают, если на территории есть большой спрос на землю, если вся земля от тысяч дольщиков перешла нескольким юрлицам и вся она зарегистрирована по полям и участкам в ЕГРН. И при всем этом есть и неиспользуемый участок. И его хочет использовать сосед. Ему нужно помочь, если хозяин забросил участок. Но если такая идеальная картинка и существует, то в отдельных местах единичных субъектов.

Кроме того, при наших масштабах земельных угодий для выполнения этой задачи нужна целая армия проверяющих. Значит, нужны стимулы. Кроме того, сами признаки неиспользования требуют корректировки. Пока существующие механизмы коррупционноемкие. При такой ситуации непонятно, для чего именно придумана эта инициатива. По моему мнению, чтобы сократить площади неиспользуемых, заброшенных земель, необходимо разработать целостную земельную стратегию как часть экономической. И в ней понуждение к использованию земли может быть лишь одним из механизмов достижения единой цели. Но далеко не первым.

Справка

Сейчас для земель сельхозназначения применяется пониженная ставка земельного налога 0,3 процента. Для всех прочих земель установлена ставка 1,5 процента. Возможность доначислений налога до 1,5 процента существует и сейчас, если доказано неиспользование земель по целевому назначению. Такие судебные прецеденты есть. Но с 1 июля органы земельного надзора наделены правом по своей инициативе сообщать о выявленных фактах нецелевого использования земель в налоговую службу. Кроме того, налоговая служба сможет запрашивать такую информацию у органов земельного надзора. Поэтому случаев доначисления может стать существенно больше. Нововведение не коснется личных подсобных (дачных, садовых и т.п.) участков.