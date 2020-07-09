Вышел трейлер фильма с Крэнстоном, Джоли и ДеВито про гориллу Ивана

На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликован трейлер художественного фильма для семейного просмотра "Айван, единственный и неповторимый".

Главную роль в котором сыграл Брайан "Уолтер Уайт" Крэнстон.

В основе сценария - одноименный роман-бестселлер Кэтрин Эпплгейт 2013 года про огромного самца гориллы по имени Ivan (озвучивает Сэм Рокуэлл). Который содержится в застенках торгового центра в пригороде вместе со слонихой Эстеллой (озвучка - Анджелина Джоли, она же сопродюсер предприятия), псом Бобом (Дэнни ДеВито) и другой фауной и практически ничего не помнит о своем прошлом.

Но потом в их компанию вливается озорной слоненок Руби, и провали памяти гориллы Ivan начинают заполняться. В том числе идеями о побеге.

Режиссер - Теа Шэррок ("До встречи с тобой").

Релиз - на стриминговом сервисе Disney+ 14 августа.