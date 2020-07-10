Распоряжение губернатора Амурской области от 10 июля 2020 года № 155-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 03.07.2020 № 149-р) следующие изменения:

1) в пункте 4:

а) в абзаце первом слова "до 15.07.2020 (включительно)" заменить словами "до 01.08.2020 (включительно)";

б) в подпункте 1 слова "(кроме детских игровых комнат и аттракционов, расположенных на территории города Свободный)" исключить;

в) абзац третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"города Благовещенск, Благовещенского района, за исключением сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции, организаций питания закрытого типа, а также организаций общественного питания (кофейни, кафетерии, закусочные, буфеты) с площадью зала обслуживания не более 50 кв. м, осуществляющих деятельность с учетом требований, предусмотренных приложением № 2 к настоящему распоряжению;";

2) в пункте 5:

а) абзац первый признать утратившим силу;

б) в абзаце третьем слова "до 15.07.2020 (включительно)" заменить словами "до 01.08.2020 (включительно)";

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Организациям отдыха детей и их оздоровления (всех типов), расположенным на территории Амурской области, до 01.08.2020 (включительно) не оказывать услуги по обеспечению летнего отдыха детей и их оздоровления, за исключением лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (далее - школьный лагерь), кроме таких школьных лагерей, расположенных на территориях городов Благовещенск и Свободный. Решения об открытии школьных лагерей принимаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Амурской области по согласованию с органами Роспотребнадзора.";

3) абзацы второй и третий пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать работающим гражданам Российской Федерации из числа категорий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением лиц в возрасте 65 лет и старше, соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения) до 01.08.2020 (включительно).

Рекомендовать работающим гражданам Российской Федерации в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения) с 15.06.2020 по 22.06.2020, с 23.06.2020 по 29.06.2020, с 30.06.2020 по 07.07.2020, с 08.07.2020 по 14.07.2020, с 15.07.2020 по 21.07.2020, с 22.07.2020 по 31.07.2020 (включительно).";

4) пункт 16 признать утратившим силу;

5) приложение № 1 к распоряжению признать утратившим силу;

6) пункт 3 приложения № 2 к распоряжению признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15.07.2020.

В.А.Орлов







