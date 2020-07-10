Указ главы Республики Башкортостан от 9 июля 2020 года № УГ-250 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Законом Республики Башкортостан "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность" с установлением обязательных для исполнения гражданами, организациями, индивидуальными предпринимателями (далее - ИП), а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятые), правил поведения в соответствии с настоящим Указом.

2. Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 50 человек либо с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации на более поздний срок, за исключением мероприятий, организуемых государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, случаев, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах, а также решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Башкортостан (далее - граждане), соблюдать режим самоизоляции.

4. Обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) сохраняется в отношении граждан:

1) контактировавших с больным COVID-2019; имеющих диагноз "внебольничная пневмония"; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, а также проживающих совместно с ними граждан;

2) в возрасте старше 65 лет, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома (при наличии документа, удостоверяющего личность, членской книжки или правоустанавливающего (правоподтверждающего) документа на земельный участок или дом), Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет действует в периоды:

с 15 июня до 28 июня 2020 года включительно;

с 29 июня до 12 июля 2020 года включительно;

с 13 июля до 26 июля 2020 года включительно.

Установленный для граждан в возрасте старше 65 лет режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций (ИП) и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.

3) имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома (при наличии документа, удостоверяющего личность, членской книжки или правоустанавливающего (правоподтверждающего) документа на земельный участок или дом), посещения кладбищ;

4) работающих вахтовым методом и прошедших изоляцию (обсервацию) на территории Республики Башкортостан (далее - прошедшие обсервацию вахтовые рабочие), за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи - по месту постоянного проживания (пребывания) в течение 14 дней после завершения изоляции (обсервации). Граждане, работающие вахтовым методом и прибывшие на территорию Республики Башкортостан, обязаны проходить изоляцию (обсервацию) только в обсерваторах, организованных Правительством Республики Башкортостан;

5) находящихся в социальных учреждениях Республики Башкортостан.

5. Обязать граждан:

1) использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне места своего проживания (пребывания), за исключением пляжей, а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также использовать перчатки;

2) повсеместно соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование не менее чем 1,5 метра), за исключением нахождения в такси.

Данное правило не распространяется на близких родственников и граждан, проживающих совместно;

3) исполнять правила поведения организаций (ИП, самозанятых) в части требований, касающихся правил поведения граждан, при обращении в организации (к ИП, к самозанятым) в целях приобретения товаров, работ, услуг;

4) имеющих детей, не достигших возраста 17 лет, не допускать их нахождение в общественных местах без своего сопровождения с 22.00 часов до 10.00 часов местного времени;

5) воздержаться от:

поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http ://rospotrebnadzor.ru):

посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом;

посещения мест массового скопления людей;

курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

6) прибывших в Международный аэропорт "Уфа" им. Мустая Карима из иностранных государств, а также из города Москвы и других субъектов Российской Федерации, неблагополучных по коронавирусной инфекции, пройти обязательную термометрию на борту воздушного судна.

6. С 12 мая 2020 года сохраняется приостановление (запрет) деятельности, за исключением случаев, установленных пунктом 7 настоящего Указа:

- ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), театров, музеев, кружков, секций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

- спортивных залов, фитнес-центров, спортивных секций, аквапарков, плавательных бассейнов и других объектов физической культуры и спорта, за исключением случаев, предусмотренных решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан;

- торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных на их территориях аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами, организаций, предоставляющих услуги связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также зоомагазинов;

- бань и саун;

- объектов торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, за исключением объектов торговли непродовольственными товарами, имеющих отдельный наружный уличный вход в объект торговли, при этом в торговом зале не должно одновременно находиться более:

5 посетителей при площади торгового зала до 50 кв. м;

10 посетителей при площади торгового зала до 100 кв. м;

25 посетителей при площади торгового зала до 200 кв. м;

50 посетителей при площади торгового зала свыше 200 кв. м.

7. Возобновить работу при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора:

1) с 1 июня 2020 года:

музеев и библиотек, имеющих отдельный наружный уличный вход;

спортивных залов, спортивных секций, аквапарков, плавательных бассейнов и других объектов физической культуры и спорта - для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Башкортостан, членов профессиональных спортивных клубов;

торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных на их территориях объектов общественного питания (фуд-кортов, ресторанов, баров, кафе и иных аналогичных объектов), ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), кружков, секций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

объектов торговли непродовольственными товарами;

2) с 22 июня 2020 года - фитнес-центров, за исключением расположенных в них саун;

3) с 23 июня 2020 года - музеев и библиотек;

4) с 29 июня 2020 года - спортивных залов, спортивных секций, аквапарков, плавательных бассейнов и других объектов физической культуры и спорта;

5) с 1 июля 2020 года - расположенных в торговых объектах, торгово-развлекательных центрах организаций (ИП, самозанятых), осуществляющих оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе и иные аналогичные объекты), при наличии конструктивно обособленного зала обслуживания посетителей, отдельного наружного уличного входа и (или) отдельного входа в объект общественного питания из торгового объекта, торгово-развлекательного центра. Под торгово-развлекательными центрами понимаются торговые центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные комплексы, торгово-сервисные комплексы и иные аналогичные объекты. Под обособленным залом обслуживания посетителей понимается специально оборудованное помещение объекта общественного питания, предназначенное для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемое на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов;

8. Организации (ИП, самозанятые), чья деятельность не приостановлена, обязаны соблюдать правила поведения, установленные настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора.

9. Гражданам, иным организаторам публичных мероприятий воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период действия настоящего Указа, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом.

10. Работодателям (ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан:

- определить максимально возможную численность работников, переводимых на дистанционный режим работы, в том числе предусмотрев перевод на дистанционный режим работы всех работников старше 65 лет, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (ИП);

- воздержаться от направления работников в командировки за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;

- при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций, организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

- активизировать внедрение удаленного режима работы, дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

- отказывать в обслуживании гражданам-потребителям, нарушающим требования по использованию средств индивидуальной защиты (масок) и перчаток;

- проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий:

выявлять и не допускать на рабочее место (территорию) работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.);

контролировать соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, а также использование перчаток, если это не препятствует рабочей деятельности);

обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (масок), а также использование перчаток, если это не препятствует рабочей деятельности;

обеспечить нанесение разметки для соблюдения социального дистанцирования;

разместить на своей территории памятки, листовки по вопросам профилактики COVID-2019;

проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа;

использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников;

при наличии столовой - перейти на одноразовую посуду или обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды; при отсутствии толовой - выделить оборудованные помещения для приема пищи работниками.

В дополнение к указанным правилам (требованиям) органам исполнительной власти Республики Башкортостан установить обязательные для исполнения организациями (ИП, самозанятыми) правила поведения в соответствующей сфере деятельности с учетом их специфики.

11. Юридическим лицам, ИП, самозанятым, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (объекты торговли, медицинские организации, финансовые организации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п.), а также деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным, речным и другим видом транспорта, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции, обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID-2019, отказывать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок), а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также без перчаток.

ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частным перевозчикам обеспечить наличие в салоне каждого автотранспорта дезинфицирующих средств (исходя из количества пассажиров).

12. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:

- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

- не допускать на рабочее место работников с признаками заболевания ОРВИ и гриппом;

- организовать комплекс профилактических мероприятий, предусматривающих обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и проветривание помещений;

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук детьми и работниками;

- ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Башкортостан и за ее пределы.

13. Организациям дополнительного образования с 6 апреля 2020 года организовать переход на дистанционную форму обучения.

14. Профессиональным образовательным организациям организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Образовательным организациям высшего образования при наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Министерству образования и науки Республики Башкортостан оказать содействие указанным организациям в выполнении настоящего пункта.

15. Общеобразовательным организациям (школам):

- организовать с 6 апреля 2020 года обучение в дистанционной форме, приостановив в период с 6 по 8 мая 2020 года такое обучение для учеников 1-4 классов;

- при принятии соответствующего решения администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан обеспечить для учеников 1-4 классов включительно функционирование дежурных групп с численностью не более 15 обучающихся (при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей). В первоочередном порядке включать в дежурные группы учеников, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.

16. В дошкольных образовательных организациях:

- обеспечить введение и соблюдение карантинных мероприятий, включая ограничение посещений;

- обеспечить для воспитанников работу дежурных групп с численностью не более 15 детей, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.

17. Установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора:

1) с 4 июня 2020 года разрешается проведение государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций в форме защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена с очным присутствием обучающихся группами не более 5 человек в аккредитованных центрах проведения демонстрационного экзамена;

2) с 29 июня 2020 года разрешается осуществление приема документов, необходимых для поступления в образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций путем непосредственного (очного) взаимодействия поступающих с работниками указанных организаций;

3) возобновляется работа:

с 15 июня 2020 года - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, связанных с практической подготовкой, в том числе с подготовкой водителей транспортных средств различных категорий;

с 15 июня 2020 года - специально оборудованных пляжей;

с 29 июня 2020 года - санаторно-курортных организаций (санаториев), профилакториев, пансионатов, домов отдыха, организаций, оказывающих гостиничные услуги;

с 1 июля 2020 года - организаций дополнительного образования детей частной формы собственности при условии строгого соблюдения анитарно-эпидемиологического режима, одновременного нахождения в группе не более 10 человек, соблюдения дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра;

с 1 июля 2020 года - оздоровительных учреждений со статусом "детский санаторий", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей (подготовка их к открытию осуществляется с 25 июня 2020 года);

с 15 июля 2020 года - в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан в отношении отдельных оздоровительных учреждений со статусом "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей (подготовка их к открытию осуществляется с 8 июля 2020 года);

с 15 июля 2020 года - в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан в отношении отдельных детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха детей (подготовка их к открытию осуществляется с 8 июля 2020 года).

18. Возобновляется проведение Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги с соблюдением Регламента "Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) сезона 2019-2020 гг.", согласованного Роспотребнадзором.

19. С 29 июня 2020 года возобновляется посещение гражданами религиозных объектов при обеспечении религиозными организациями строгого соблюдения:

правил поведения, установленных настоящим Указом и рекомендациями Роспотребнадзора;

условий одновременного нахождения внутри религиозного объекта количества граждан (включая священнослужителей и работников) исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м. площади объекта, но не более 100 человек.

20. Социальным учреждениям Республики Башкортостан перейти на автономный режим работы (изоляцию), кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, при неукоснительном проведении в учреждениях комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и выполнении иных правил (требований), предусмотренных настоящим Указом.

Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерству образования и науки Республики Башкортостан, Министерству здравоохранения Республики Башкортостан обеспечить выполнение настоящего пункта подведомственными учреждениями.

21. Обязать организации (ИП, самозанятых), деятельность которых не приостановлена и обуславливает совместное пребывание граждан (посетителей, клиентов), обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

22. Организациям (ИП, самозанятым), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и иные аналогичные объекты):

- расположенным в торговых объектах, торгово-развлекательных центрах (фуд-корты), и не имеющим конструктивно обособленного зала обслуживания посетителей, отдельного наружного уличного входа и (или) отдельного входа в объект общественного питания из торгового объекта, торгово-развлекательного центра, приостановить деятельность (прекратить допуск граждан) до особого указания, за исключением оказания с 1 июля 2020 года услуг посредством доставки;

- обеспечить в зале обслуживания соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зале обслуживания;

- не допускать случаев одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей;

- не предоставлять услуги по курению кальянов;

- осуществлять расчеты с посетителями преимущественно в безналичной форме;

- отдавать предпочтение дистанционной торговле.

23. Управляющим организациям (компаниям), товариществам собственников жилья, кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом, безусловно исполнять рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах (письмо Роспотребнадзора от 03.04.2020 N 02/5925-2020-24), в том числе по регулярному проведению профилактической дезинфекции в местах общего пользования - подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы.

24. Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан осуществлять контроль за соблюдением:

- режима изоляции лиц, прибывших на территорию Республики Башкортостан;

- требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) работниками транспортных организаций, аэропортов, вокзалов, других мест с массовым пребыванием людей;

ограничений деятельности организаций (ИП, самозанятых), предусмотренных настоящим Указом.

25. Лицам, замещающим государственные должности Республики Башкортостан, руководителям государственных органов Республики Башкортостан:

- не осуществлять служебные командировки (выезды) на территории иностранных государств;

- служебные командировки (выезды) в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях и только по поручению Главы Республики Башкортостан.

26. Руководителям государственных органов Республики Башкортостан:

- определить максимально возможную численность лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы;

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- не направлять лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников в служебные командировки (не разрешать их выезд) на территории иностранных государств;

- направление лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях;

- отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в них, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Главы Республики Башкортостан;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- организовать взаимодействие с подведомственными организациями по соблюдению требований, предусмотренных настоящим Указом;

- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии).

27. Органам исполнительной власти Республики Башкортостан:

- установить в дополнение к правилам (требованиям), установленным пунктом 10 настоящего Указа, обязательные для исполнения организациями (ИП, самозанятыми) правила поведения в соответствующей сфере деятельности с учетом их специфики;

осуществлять контроль за соблюдением организациями (ИП, самозанятыми) правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с настоящим Указом, с правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Кодексом Республики Башкортостан об административных правонарушениях.

28. Установить, что заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан И.Х.Сагитов:

координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Башкортостан по осуществлению ими контроля за соблюдением организациями (ИП, самозанятыми) правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с настоящим Указом;

выдает направления о проведении контрольного мероприятия в соответствии с законодательством;

представляет информацию о необходимости приостановления деятельности организации (ИП, самозанятого).

29. Органам местного самоуправления Республики Башкортостан:

- принять решение об открытии 12 мая 2020 года для посещения парков, скверов, аллей, детских и спортивных площадок, а также установить правила поведения в них граждан в соответствии с настоящим Указом;

- определить максимально возможную численность муниципальных служащих и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы;

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- организовать патрулирование улиц, других общественных мест с привлечением народных дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере общественной безопасности, в том числе с использованием стационарных и мобильных громкоговорящих устройств в целях разъяснения соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции;

- сформировать и создать условия для деятельности волонтерских групп, оказывающих помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, в том числе в рамках работы Координационного центра по содействию гражданам, находящимся в режиме самоизоляции;

- рассмотреть вопрос внесения изменений в местные бюджеты, предусматривающих перераспределение (резервирование) бюджетных средств, прежде всего на оказание мер по поддержке социально-экономической сферы;

- не направлять депутатов, муниципальных служащих в служебные командировки (не разрешать их выезд) на территории иностранных государств;

- направление депутатов, муниципальных служащих в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях;

- оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии).

30. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Республике Башкортостан:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие государственным органам Республики Башкортостан и органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции.

31. Правительству Республики Башкортостан оперативно:

- внести предложения по государственной поддержке экономики региона;

- внести предложения по объемам и источникам финансового обеспечения расходов, связанных с безвозмездным обеспечением средствами индивидуальной защиты органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также органов, участвующих в проведении мероприятий в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- внести предложения по поощрению медицинских работников, а также работников (служащих), участвующих в обходах, оказании содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам с ограниченными физическими возможностями, в условиях действия режима "Повышенная готовность";

- утвердить перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группами патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;

- определить потребность в тест-системах для диагностики коронавирусной инфекции.

32. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными в Республике Башкортостан, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

контактировавших с больным COVID-2019;

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно;

граждан, находящихся в учреждениях постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) (далее - учреждения постоянного пребывания), и работников учреждений постоянного пребывания - при появлении симптомов респираторного заболевания;

- организовать мониторинг сведений о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, и ежедневное представление указанных сведений в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан";

- при получении положительного результата на COVID-2019 незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и направлять биологический материал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", в Министерство здравоохранения Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 373 "Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- обеспечить круглосуточную работу "горячей линии" по вопросам оказания медицинской помощи населению по номерам телефонов: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20;

- обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Республики Башкортостан, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками респираторного заболевания, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию;

- обеспечить подготовку медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для изоляции и госпитализации лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

- осуществить закупки лекарственных препаратов, медицинского оборудования (в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, передвижных рентгеновских и ультразвуковых аппаратов), расходных материалов медицинского назначения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в объемах, необходимых для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;

- привлечь волонтеров из числа студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, при оказании медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста;

- проводить еженедельно по вторникам и четвергам (в 15.00 часов) брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции.

33. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан обеспечить охрану медицинских организаций, перепрофилированных для изоляции и госпитализации лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, а также лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию;

34. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

- совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проработать вопрос возобновления работы реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;

- во взаимодействии с органами местного самоуправления, органами в сфере общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций продолжить осуществление контроля за соблюдением гражданами, в том числе прошедшими обсервацию вахтовыми рабочими, условий самоизоляции с информированием Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан;

- совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан (по согласованию), Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по согласованию), Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию) создать и обеспечить работу Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам пожилого возраста, гражданам, отягощенным хроническими заболеваниями, инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- организовать на безвозмездной основе предоставление социальных услуг на дому гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам пожилого возраста, гражданам, отягощенным хроническими заболеваниями, инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- определить режим (особенности) работы центров занятости населения Республики Башкортостан с гражданами и работодателями, а также перечень государственных услуг (функций) в области содействия занятости населения, которые могут предоставляться в центрах занятости населения Республики Башкортостан, а также особенности их оказания, включая дистанционный характер.

35. Министерству образования и науки Республики Башкортостан:

- организовать работу подведомственных государственных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения в дистанционной форме, в рамках выделенного финансирования;

- совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан организовать работу муниципальных образовательных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения в дистанционной форме, в рамках выделенного финансирования.

36. Министерству промышленности и энергетики Республики Башкортостан, Министерству здравоохранения Республики Башкортостан при распределении средств индивидуальной защиты (масок), дезинфицирующих средств в первоочередном порядке обеспечивать ими медицинских работников, членов мобильных групп Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, волонтеров и иных лиц, контактирующих с заболевшими коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания).

37. Государственному комитету Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству совместно с:

органами местного самоуправления, ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частными перевозчиками принять меры по приостановлению пассажирских перевозок в другие субъекты Российской Федерации, а также по уменьшению количества (периодичности) перевозок на межмуниципальных транспортных пассажирских сообщениях;

органами местного самоуправления, ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частными перевозчиками обеспечить регулярные пассажирские перевозки (в том числе речным транспортом) в садовые, огородные, дачные участки при соблюдении перевозчиками и пассажирами требований, установленных настоящим Указом;

Государственным комитетом Республики Башкортостан по туризму принять меры по обеспечению возвращения в Республику Башкортостан граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Башкортостан, с территорий иностранных государств, в которых введены временные ограничения пассажирских перевозок.

38. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Башкортостан осуществить информирование населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, предусмотренных настоящим Указом.

39. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан в ходе патрулирования улиц и общественных мест обращать особое внимание на граждан старше 65 лет и проводить с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения режима самоизоляции.

40. Аппарату межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан подготовить и вынести на рассмотрение постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Башкортостан информацию о возможности реализации правовых позиций, изложенных в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 года, в правоприменительной практике, в том числе при обращении о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица.

41. Агентству по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, ГУП ТРК "Башкортостан" Республики Башкортостан организовать информирование населения о правилах поведения при появлении симптомов коронавирусной инфекции, о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом.

42. Руководителям учреждений постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) незамедлительно информировать ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (по номеру телефона: 8 (347) 286-58-27 и по электронной почте: Ufa.rssnipmk.cmk@doctorrb.ru), медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Башкортостан по территориальной принадлежности, вышестоящий орган исполнительной власти либо орган, осуществляющий функции учредителя, при появлении симптомов респираторного заболевания у работников учреждения постоянного пребывания или граждан, находящихся в учреждении постоянного пребывания.

43. Приостановить процедуру формирования Общественной палаты Республики Башкортостан нового состава до отмены режима "Повышенная готовность".

44. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан:

- вносить предложения (решения) о приостановлении работы организаций (ИП, самозанятых), нарушающих настоящий Указ, на основании информации Антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики республики;

- обеспечить координацию действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Башкортостан, органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций;

- перевести работу в круглосуточный режим;

- ежедневно представлять Главе Республики Башкортостан доклад о ситуации с распространением в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, количестве заболевших, в том числе о вновь выявленных случаях.

45. Установить, что Ситуационный центр по обеспечению устойчивого функционирования экономики Республики Башкортостан:

оперативно решает вопросы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития экономики Республики Башкортостан, а также осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности Антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики республики;

вносит предложения об изменении перечня отраслей экономики Республики Башкортостан, наиболее уязвимых в условиях распространения коронавирусной инфекции.

46. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

47. Указ вступает в силу со дня его подписания и действует до особого указания.





Приложение № 1 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.".

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров







