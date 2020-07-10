Постановление правительства Брянской области от 6 июля 2020 года № 283-п "О внесении изменения в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложений главного государственного санитарного врача по Брянской области от 6 июля 2020 года № 7292, от 6 июля 2020 года № 7301 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 № 267-п, от 26 июня 2020 № 272-п), изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на территории Брянской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Данное ограничение не распространяется на:

проведение в установленные законом сроки съездов политических партий, конференций (общих собраний) региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) общественных объединений, их региональных или местных отделений, заседаний иных органов соответствующих региональных отделений или иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, избрания делегатов для участия в указанных съездах (конференциях), а также мероприятий по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов при условии соблюдения санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области;

проведение официальных мероприятий, организуемых органами государственной власти Брянской области, при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области.

2.1. Приостановить на период действия режима повышенной готовности на территории Брянской области:

2.1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, музеях-заповедниках, музеях-усадьбах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

2.1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2 настоящего постановления.

2.1.3. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

2.1.4. Бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.1.5. Деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания), за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

2.1.6. Деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также парикмахерских услуг, оказываемых на одном рабочем месте с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.1.7. Работу объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование);

специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров;

объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, при условии соблюдения санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

2.1.8. Посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации. Обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп с соблюдением в указанных группах санитарного режима.

Данное ограничение не распространяется на образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, и организации, реализующие программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (автошколы).

2.2. Запретить на период действия режима повышенной готовности курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах на территории Брянской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







