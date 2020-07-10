Десять на одного: как русский гарнизон отстоял крепость Баязет

Один из ключевых эпизодов Русско-турецкой войны 1877-1878 годов - это героическая оборона крепости Баязет. Драматизм тех событий лег в основу одноименного романа Валентина Пикуля, творчески переосмыслившего документальную составляющую трехнедельной осады, однако реальные факты интересны не меньше.

К военным событиям конца XIX века построенная несколько сотен лет назад крепость уже не представляла собой серьезного защитного сооружения. Ее основное значение было географическим: она была главным рубежом для Эриванской губернии. Там находился маленький гарнизон, в ежедневном режиме снабжаемый провизией и водой.

Турки атаковали крепость 18 июня, значительно превосходя по численности отряд, находившийся в Баязете. В начале осады силы Фаик-паши достигали 11 тысяч человек, к нему на помощь поступало курдское подкрепление, доходившее до 10 тысяч. Численный состав гарнизона составлял всего 1 616 человек.

Сперва часть офицеров во главе с подполковником Григорием Пацевичем предлагала сдать крепость: уж больно заметным было преимущество турков. Над цитаделью взвился белый флаг, Фаик-паша приказал прекратить огонь. Однако полковник Исмаил-хан Нахичеванский отстранил их и взял командование на себя. Пацевич был тяжело ранен, защитники крепости открыли огонь по атакующим.

С этого момента турки неоднократно пыталось заставить крепость капитулировать, в гарнизон то и дело поступали письма. Главная проблема защитников была в недостатке воды и пищи. С каждым днем положение становилось все хуже. За водой приходилось делать вылазки к ручью за пределами укреплений: каждый такой маневр был огромным риском для жизни и часто заканчивался гибелью смельчака. Один раз палящую жару сменил проливной дождь, это стало настоящим спасением для осажденных. Позже участники тех событий признавались, что еще несколько дней осады - и крепость бы пала.

От гибели мужественный гарнизон спасло подкрепление. Рано утром 8 июля Эриванский отряд двинулся к Баязету. 10 июля началось наступление.

Своим численным преимуществом турки воспользоваться не смогли. Сыграла роль несогласованность действий Фаик-паши и Исмаил-паши и рассредоточенность войск. Курдские отряды бросились врассыпную после первых же залпов русских орудий. Сопротивление оказывали в основном турецкие регулярные войска. Баязетский бой длился около 8 часов. За это время погибло около 500 турков и двое русских из числа наступавших.

После разгрома турков измученные осадой защитники цитадели первым делом бросились к ручью. Уже на следующий день после боя Эриванский отряд покинул цитадель и направился к русской границе.

Главное значение славной обороны Баязета и разгрома турецкий войск было, прежде всего, моральным. Причем, для обеих сторон. Со стратегической точки зрения оборона Баязета, во-первых, перетянула на себя значительное внимание войск Фаик-паши. А во-вторых, не дала курдам вторгнуться в Эриванскую губернию, граница с которой была защищена весьма слабо.

Участники событий получили как коллективные, так и личные награды. А оборона Баязета стала одной из наиболее известных героических страниц русской истории, прославленной художниками, писателями и режиссерами.