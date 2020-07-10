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10.07.2020,  
09:50
Текст:  Олег Корякин

Focus: С-500 опережает западные системы ПВО на 15-20 лет

Немецкий журнал Focus впечатлили возможности российской системы С-500 "Прометей".
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Российский генерал рассказал о возможностях системы С-500

Издание отреагировало на новость о том, что ЗРК С-500 "Прометей" начнет поступать в российскую армию в 2020 году. В статье отмечают, что система опережает американские и западные комплексы ПВО на 15-20 лет.

Новое оружие способно поражать гиперзвуковые ракеты и спутники в космосе. Легкой целью должны для него стать и самолеты-невидимки.

Издание цитирует главнокомандующего ВКС России генерал-полковника Сергея Суровикина, который назвал С-500 "первым поколением оружия противокосмической обороны".

"Одним словом, комплекс - настоящее "всеядное животное", которое на 15-20 лет опережает конкурентные системы Запада", - резюмирует автор. - "Еще в 2019 году китайские эксперты подозревали, что С-500 является самой передовой системой российских военных и, вероятно, всего мира".

Исходя из характеристик "Прометея", который имеет дальность до 600 километров, обозреватель предполагает, что его также можно использовать для уничтожения метеоритов или других небесных тел".

Напомним, ранее американские СМИ, ссылаясь на данные разведки США, сообщали, что во время испытаний С-500 поразил воздушную цель на рекордном расстоянии 481,2 километра. А журнал The National Interest указал еще большую дальность - 553 километра.

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