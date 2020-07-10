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10 июля 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 9 июля 2020 года № 94-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать жителей Ивановской области в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области (8 (4932) 93-97-97), за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Жителям Ивановской области в возрасте 65 лет и старше разрешить покидать места проживания (пребывания) в случаях посещения ими объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, выгула домашних животных и выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.".

2. В подпункте 10.7 пункта 10 слова "Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет)" заменить словами "Нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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