Как русские разгромили лучшую армию Европы

311 лет назад русская армия под командованием Петра I разгромила лучшую армию Европы. Победа восстановила репутацию молодого регулярного войска России, подорванную неудачей под Нарвой, и серьезно укрепила авторитет всего государства. А выражение "бегут, как шведы под Полтавой", используется до сих пор.

Мать Полтавской битвы

После поражения русской армии под Нарвой шведский король Карл XII решил, что Россия оправится нескоро, и отправился громить саксонского курфюрста и польского короля Августа. Воспользовавшись передышкой, Петр вернул в состав России Ингерманландию (ныне часть Ленинградской области), заложил Санкт-Петербург и неустанно улучшал свое войско. В 1706 году Август был разгромлен, в 1708-м Карл двинулся на Москву.

Прямой путь был закрыт сильной русской армией, близилась осенняя распутица, поэтому шведы отправились на зимовку в Украину, куда их позвал предавший России гетман Мазепа. В ответ на измену генерал Александр Меньшиков захватил и разорил ставку Мазепы, городок Батурин, где хранились запасы провианта и фуража. Зима у Карла XII получилась голодной: крестьяне прятали продовольствие и убивали фуражиров, в тылу у шведов действовали партизаны. Вдобавок у деревни Лесной был разбит шведский корпус генерала Левенгаупта - Петр назвал эту победу "матерью Полтавской баталии".

Бомбы и редуты

Весной 1709 года, перед тем как двинуться к Москве, Карл решил взять город-крепость Полтава. И крепко застрял под ней - защитники крепости под командованием полковника Алексея Келина отразили более 20 приступов. Самые яростные атаки были 21 и 22 июня - шведам удалось ворваться на крепостной вал и водрузить на нем знамя, - но контратака гарнизона отбросила нападавших вместе с флагом. Вместе с Тверским и Устюжским полками на укреплениях дрались горожане. Штурмуя Полтаву, шведы потеряли более шести тысяч человек.

Тем временем Петр стягивал войска. Его пушкари забрасывали в осажденный город полые бомбы с порохом, которого в Полтаве не хватало. 26 июня на военном совете было решено дать Карлу XII генеральное сражение. Царь приказал построить на поле между двумя лесами линию редутов, о которую должна была разбиться неприятельская атака. Это было новое слово в военном искусстве. Задачей полевых укреплений было разбить железный порядок шведской армии и подвести ее под фланговый огонь русской артиллерии.

За редутами разместили 17 полков драгун. После того, как шведские порядки расстроятся, кавалерии предстояло разбить неприятеля по частям. При рекогносцировке Карл XII получил пулю в ногу и наблюдал за сражением с носилок.

Атака началась в 5 часов утра. Расчет Петра полностью оправдался: правофланговые колонны шведов оторвались и были уничтожены драгунами Меншикова. Основные силы неприятеля завязли между редутами, где их выкашивала русская артиллерия. После нескольких часов ожесточенного боя русская пехота стала охватывать фланги шведских батальонов. Те, предвидя окружение, запаниковали, солдаты стали покидать боевые порядки, стремясь укрыться в лесу. Первой снялась с места кавалерия, за ней побежала и пехота. К 11 часам все было кончено.

Пир победителей

В плен попали четыре шведских генерала, фельдмаршал Реншильд и близкий друг Карла XII принц Вюртембергский. Защитники Полтавы дерзкой вылазкой захватили первого министра Карла Пипера вместе с королевской казной. Добычей победителей стали 137 шведских знамен и штандартов - в том числе личный штандарт Карла XII. Король вместе с Мазепой бежал к османам в Бендеры.Остатки шведской армии окружили у переправы через Днепр. Здесь в плен сдались 16 тысяч человек.

А в русском лагере праздновали победу. Петр I пригласил в свой шатер пленных генералов, принцу и фельдмаршалу вернул шпаги и пил за здоровье шведов, называя их своими учителями в ратном деле.

В 1710 году в память о Полтавской битве были отчеканены серебряные медали: солдатские диаметром 42 миллиметра и 49-миллиметровые урядничьи. В современной России 10 июля отмечается как день воинской славы.